Полиция показала видео первых минут после удара по Харькову

Горящие дома из-за атаки дронов. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Российские захватчики в пятницу, 9 февраля, атаковали Харьков беспилотниками. В результате удара в городе горели две улицы, полностью уничтожены 15 домов.

Кадры первых минут после попадания обнародовала Национальная полиция в Telegram в субботу, 10 февраля.

Читайте также:

Атака дронов на Харьков

Так, патрульные полицейские одними из первых прибыли на место.

На видео видно, что они подбежали к одному из горящих домов и выбили металлическую калитку во двор.

В то время там уже вовсю бушевал пожар, правоохранители сразу начали оказывать помощь жителям и эвакуировать их.

Дальше уже вместе со спасателями они локализовали пожар, чтобы огонь не опрокидывался на другие дома.

На кадрах видно, как улица полностью была охвачена огнем.

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляла 3700 кв. м.

Также мы писали, что спасатели находят тела погибших в результате ночной атаки по Харькову. В частности, обнаружены останки троих детей.

В результате ночной атаки по городу в частном доме погибла целая семья. В коридоре дома спасатели обнаружили тело мужчины, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате.

Позже спасатели обнаружили останки самого младшего ребенка погибшей семья, однако идентифицировать его на месте невозможно. Температура горения во время пожара была настолько высокой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел.

Всего в Харькове из-за утечки горюче-смазочных материалов в результате попадания беспилотника дотла сгорели 15 жилых домов. Сохраняется опасность повторной утечки топлива, поскольку один резервуар еще полностью заполнен.