Синєгубов повідомив про ситуацію у Харкові — скільки мешканців залишаються без електропостачання

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОВА

Внаслідок російської атаки в п'ятницю, 22 березня, весь Харків залишився без електропостачання. Енергетики продовжують працювати цілодобово над ліквідацією наслідків обстрілів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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За словами Синєгубова, наразі у місті від електропостачання відключені до 200 тис. абонентів.

Також діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області. Йдеться про Мерефянську, Люботинську, Зміївську, Балакліївську, Чугуївську, Ізюмську, Богодухівську та Дергачівську громади. Графіки перебувають в процесі коригування.

Обстріли Харківщини на 25 березня

Ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів області: Ветеринарне, Борисівку, Амбарне та ін.

Від авіаударів постраждали населені пункти Козача Лопань, Золочів та Стариця.

О 18:00 окупанти обстріляли село Курилівка Куп'янського району, ніхто не постраждав.

Водночас о 21.15 авіабомбами ворог обстріляв село Козача Лопань Харківського району, зафіксовано влучання на відкриту територію. Цивільні мешканці не постраждали.

Також о 22:02 на село Золочів Богодухівського району росіяни скинули КАБи. Там пошкоджені п'ять приватних будинків та лінія електромереж, обійшлося без постраждалих.

Синєгубов додав, що триває евакуація дітей з прифронтових населених пунктів — з двох громад Харківщини вже вивезли 157 неповнолітніх. Йдеться про Вільхуватську — 37 та Великобурлуцьку — 120.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 25 березня у Харкові вдалося запустити роботу метрополітену. Інтервал руху становить 20 хвилин.

Крім того, в Укренерго відповіли, коли в Харкові може покращитися ситуація з електропостачанням.

Також за словами мера міста Ігоря Терехова, після російського обстрілу 22 березня в місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%