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Несмотря на обстрелы, в парке Харькова расцвели подснежники и крокусы — яркие фото

26 марта 2024 10:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Несмотря на обстрелы, в парке Харькова расцвели подснежники и крокусы — яркие фото
Люди гуляют по парку. Иллюстративное фото: Харьков Times
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики чуть ли не каждый день обстреливают Харьков. Несмотря на это, в Центральном парке города расцвели подснежники и крокусы.

Кадры с цветами опубликовали на официальном Telegram-канале парка.

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В Харькове расцвели подснежники и крокусы

"Продолжаю радовать вас весенними фотографиями Центрального парка! Знаю, для многих из вас, друзья, это в определенной степени способ отвлечься, восстановить веру в наше будущее, нашу победу", — говорится в сообщении.

крокусы в Харькове
Цветы в парке Харькова. Фото: Центральный парк Харькова

Отметим, что подснежник — род многолетних трав семьи Амариллиса. В мире существует 19 видов этих цветов, несколько из них растут в Украине.

крокусы в Харькове
Цветы в парке Харькова. Фото: Центральный парк Харькова

Крокус — род многолетних травянистых растений семейства Ирисовые или Касатиковые. В мире существует всего 90 видов, в Украине растут только четыре.

крокусы в Харькове
Цветы в парке Харькова. Фото: Центральный парк Харькова

Подснежники и крокусы занесены в Красную книгу Украины, поэтому охраняются законом.

крокусы в Харькове
Цветы в парке Харькова. Фото: Центральный парк Харькова

За торговлю этими растениями в Украине предусмотрен штраф. Он составляет 1700–3655 гривен.

А за незаконное приобретение, сбыт и распространение — 510-1700 гривен.

крокусы в Харькове
Цветы в парке Харькова. Фото: Центральный парк Харькова

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, сколько жителей остаются без электроснабжения.

Кроме того, в Укрэнерго ответили, когда в Харькове может улучшиться ситуация с электроэнергией.

Также мы писали, что 25 марта в Харькове удалось запустить работу метрополитена.

Харьков
растения
парки
цветы
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