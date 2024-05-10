Пошкоджена кожна будівля — Новини.LIVE побували на Північній Салтівці у Харкові

Північна Салтівка у Харкові. Фото: ДІМ

Північна Салтівка була одним з найперших районів Харкова, який прийняв удар ворога на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед великої кількості колись гарних будинків не залишилося майже жодного вцілілого від російських обстрілів.

На місці побував кореспондент Новини.LIVE та розпитав харків'ян, які повернулися на Північну Салтівку.

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На Північній Салтівці пошкоджена майже кожна будівля, однак деякі з місцевих мешканців, які на початку повномасштабного вторгнення покинули свої домівки — вже повернулися.

Харків'янин Сергій розповів кореспонденту Новини.LIVE, що він виїхав з будинку на початку великої війни, оскільки через постійні вибухи в районі не було електроенергії та води. А коли на початку травня минулого року зʼявилося світло — він з родиною за тиждень повернулися додому. Вже влітку вперше в будинках запрацювали ліфти.

"Було руйнування окремих квартир та даху. Поки відновлення ніякого не було, окрім встановлення вікон", — сказав він.

Інша мешканка району Людмила поділилася, що її підʼїзд повністю згорів. В будинок, в якому вона мешкає, влучили російські снаряди. Вона додала, що наразі з відновленням наслідків обстрілів ніхто не допомагає.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області. Однак наразі загрози захоплення безпосередньо Харкова немає.

Інформацію про нову хвилю наступу росіян на Харківщині підтвердив Президент Володимир Зеленський. Наразі там тривають жорсткі бої.

За словами журналіста Юрія Бутусова, окупантам вдалося захопити чотири селища на прикордонні — Стрілече, Красне, Пильне та Борисівку.

Крім того, Нацгвардія розгромила російську колону, яка спробувала прорватись на Вовчанськ Харківської області. Було знищено чотири БМП-2 та вантажівку "Урал" зі штурмовим загоном піхоти.