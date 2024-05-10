Повреждено каждое здание — Новини.LIVE побывали на Северной Салтовке в Харькове
Северная Салтовка была одним из первых районов Харькова, который принял удар врага в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Среди большого количества когда-то красивых домов не осталось почти ни одного уцелевшего от российских обстрелов.
На месте побывал корреспондент Новини.LIVE и расспросил харьковчан, которые вернулись на Северную Салтовку.
Жизнь харьковчан на Северной Салтовке в 2024 году
На Северной Салтовке повреждено почти каждое здание, однако некоторые местные жители, которые в начале полномасштабного вторжения покинули свои дома, уже вернулись.
Харьковчанин Сергей рассказал корреспонденту Новини.LIVE, что он уехал из дома в начале большой войны, поскольку из-за постоянных взрывов в районе не было электроэнергии и воды. А когда в начале мая прошлого года появился свет, он с семьей через неделю вернулся домой. Уже летом в первый раз в домах заработали лифты.
"Было разрушение отдельных квартир и крыши. Пока восстановления никакого не было, кроме установки окон", — сказал он.
Другая жительница района Людмила поделилась, что ее подъезд полностью сгорел. В дом, в котором она проживает, попали российские снаряды. Она добавила, что в настоящее время с возобновлением последствий обстрелов никто не помогает.
Напомним, сегодня ночью враг начал новое наступление на севере Харьковской области. Однако угрозы захвата непосредственно Харькова пока нет.
Информацию о новой волне наступления россиян в Харьковской области подтвердил Президент Владимир Зеленский. Пока там продолжаются жесткие бои.
По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупантам удалось захватить четыре поселка на пограничье — Стрилечее, Красное, Пыльную и Борисовку.
Кроме того, Нацгвардия разгромила российскую колонну, попытавшуюся прорваться на Волчанск Харьковской области. Были уничтожены четыре БМП-2 и грузовик "Урал" со штурмовым отрядом пехоты.
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