Повреждено каждое здание — Новини.LIVE побывали на Северной Салтовке в Харькове

Северная Салтовка в Харькове. Фото: ДОМ

Северная Салтовка была одним из первых районов Харькова, который принял удар врага в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Среди большого количества когда-то красивых домов не осталось почти ни одного уцелевшего от российских обстрелов.

На месте побывал корреспондент Новини.LIVE и расспросил харьковчан, которые вернулись на Северную Салтовку.

Читайте также:

Жизнь харьковчан на Северной Салтовке в 2024 году

На Северной Салтовке повреждено почти каждое здание, однако некоторые местные жители, которые в начале полномасштабного вторжения покинули свои дома, уже вернулись.

Харьковчанин Сергей рассказал корреспонденту Новини.LIVE, что он уехал из дома в начале большой войны, поскольку из-за постоянных взрывов в районе не было электроэнергии и воды. А когда в начале мая прошлого года появился свет, он с семьей через неделю вернулся домой. Уже летом в первый раз в домах заработали лифты.

"Было разрушение отдельных квартир и крыши. Пока восстановления никакого не было, кроме установки окон", — сказал он.

Другая жительница района Людмила поделилась, что ее подъезд полностью сгорел. В дом, в котором она проживает, попали российские снаряды. Она добавила, что в настоящее время с возобновлением последствий обстрелов никто не помогает.

Напомним, сегодня ночью враг начал новое наступление на севере Харьковской области. Однако угрозы захвата непосредственно Харькова пока нет.

Информацию о новой волне наступления россиян в Харьковской области подтвердил Президент Владимир Зеленский. Пока там продолжаются жесткие бои.

По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупантам удалось захватить четыре поселка на пограничье — Стрилечее, Красное, Пыльную и Борисовку.

Кроме того, Нацгвардия разгромила российскую колонну, попытавшуюся прорваться на Волчанск Харьковской области. Были уничтожены четыре БМП-2 и грузовик "Урал" со штурмовым отрядом пехоты.