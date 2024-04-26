Посол України опублікував щемливе фото дитини з Харкова — у мережі відреагували

Хлопчик у захисному шоломі та бронежилеті. Фото: Сергій Бондарь/ Facebook

Жителі Харкова змушені адаптуватися до важких умов через постійні обстріли. Яскравим прикладом цього є знімок маленького хлопця, який у захисному шоломі та бронежилеті чекає на своє замовлення у ресторані швидкого харчування.

Фото оприлюднив користувач мережі Facebook Сергій Бондарь у середу, 24 квітня.

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Фото хлопчика у захисному шоломі та бронежилеті

"Це фото треба, щоб весь світ побачив! Харків: дитина у бронежилеті та касці чекає замовлення в KFC", — написав він у пості.

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов зробив репост цього фото.

Згодом і посол України у Туреччині Василь Боднар опублікував фото на сторінці у Twitter.

"Дитина в Харкові чекає на замовлення KFC", — йдеться у підписі до фото турецькою мовою.

Допис посла України у Туреччині. Фото: скриншот

Пост дипломата почали коментувати користувачі соцмережі Twitter.

"Чому ця дитина так одягнена", — спитала жінка турецькою мовою Боднаря у коментарях.

"Мені знову стало так погано... Дай, Боже, цій війні зараз закінчитися", — написав один з користувачів Х.

Нагадаємо, російські військові в четвер, 25 квітня, атакували Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу вокзалу були поранені семеро людей.

Також, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, загарбники щоденно обстрілюють Харків, аби залякати мирне населення.

Крім того, Росія збільшила інтенсивність атак та інформаційних кампаній проти населення Харкова. Метою є деморалізація харків’ян, спонукання їх до евакуації та спричинення масової міграції в межах країни.