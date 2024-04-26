Посол Украины опубликовал щемящее фото ребенка из Харькова — в сети отреагировали

Мальчик в защитном шлеме и бронежилете. Фото: Сергей Бонарь/ Facebook

Жители Харькова вынуждены адаптироваться к тяжелым условиям из-за постоянных обстрелов. Ярким примером этого является снимок маленького мальчика, который в защитном шлеме и бронежилете ждет своего заказа в ресторане быстрого питания.

Фото обнародовал пользователь сети Facebook Сергей Бондарь в среду, 24 апреля.

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Фото мальчика в защитном шлеме и бронежилете.

"Это фото нужно, чтобы весь мир увидел! Харьков: ребенок в бронежилете и каске ждет заказ у KFC", — написал он в посту.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сделал репост этого фото.

Впоследствии и посол Украины в Турции Василий Боднар опубликовал фото на странице в Twitter.

"Ребенок в Харькове ждет заказа KFC", — говорится в подписи к фото на турецком языке.

Пост посла Украины в Турции. Фото: скриншот

Пост дипломата начали комментировать пользователи соцсети Twitter.

"Почему этот ребенок так одет", — спросила женщина на турецком языке Боднаря в комментариях.

"Мне опять стало так плохо... Дай, Боже, этой войне сейчас закончиться", — написал один из пользователей Х.

Напомним, российские военные в четверг, 25 апреля, атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.

Также, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, захватчики ежедневно обстреливают Харьков, чтобы запугать мирное население.

Кроме того, Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и причинение массовой миграции внутри страны.