Посол Украины опубликовал щемящее фото ребенка из Харькова — в сети отреагировали
Жители Харькова вынуждены адаптироваться к тяжелым условиям из-за постоянных обстрелов. Ярким примером этого является снимок маленького мальчика, который в защитном шлеме и бронежилете ждет своего заказа в ресторане быстрого питания.
Фото обнародовал пользователь сети Facebook Сергей Бондарь в среду, 24 апреля.
Фото мальчика в защитном шлеме и бронежилете.
"Это фото нужно, чтобы весь мир увидел! Харьков: ребенок в бронежилете и каске ждет заказ у KFC", — написал он в посту.
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сделал репост этого фото.
Впоследствии и посол Украины в Турции Василий Боднар опубликовал фото на странице в Twitter.
"Ребенок в Харькове ждет заказа KFC", — говорится в подписи к фото на турецком языке.
Пост дипломата начали комментировать пользователи соцсети Twitter.
"Почему этот ребенок так одет", — спросила женщина на турецком языке Боднаря в комментариях.
"Мне опять стало так плохо... Дай, Боже, этой войне сейчас закончиться", — написал один из пользователей Х.
Напомним, российские военные в четверг, 25 апреля, атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.
Также, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, захватчики ежедневно обстреливают Харьков, чтобы запугать мирное население.
Кроме того, Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и причинение массовой миграции внутри страны.
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