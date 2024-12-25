Обстрел Харькова 25 декабря — без света осталось 500 тысяч человек

Спасатели тушат пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Российские войска утром 25 декабря нанесли по меньшей мере 12 ракетных ударов по промышленным объектам и критической инфраструктуре Харькова. В результате 500 тысяч абонентов остались без света, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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Синегубов рассказал, что кроме отсутствия электроснабжения, в городе также есть проблема с теплом и водоснабжением. На сегодняшний день около 520 тысяч абонентов остались без этих услуг. Тепло отсутствует в 2 677 домах.

По его словам, профильные службы ликвидируют последствия прилетов, анализируют масштабы разрушений. По части из них уже есть ориентировочные сроки восстановления.

"В постоянной коммуникации с Офисом Президента, профильными министерствами. Есть отработанный алгоритм действий и опыт в решении таких ситуаций. Делаем все возможное для скорейшего возвращения тепла, воды и света в дома людей", — добавил глава ОВА.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что по состоянию на данный момент известно о четырех пострадавших.

Напомним, утром 25 декабря в Харькове было слышно не менее семи взрывов. Терехов сообщил, что россияне атаковали город ракетами, есть пострадавшие.

Незадолго после этого в городе раздался еще один взрыв. В этот раз россияне выпустили ударные дроны. В результате обстрелов произошел пожар в одноэтажном доме.