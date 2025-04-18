Обстрел Харькова 18 апреля — пострадали более 80 человек

Последствия обстрела в Харькове. Фото: ГСЧС

Российские войска 18 апреля нанесли по Харькову удар тремя ракетами "Искандер". В результате этого пострадали более 80 человек. Сейчас в городе ликвидируют последствия.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Ракетный удар по Харькову 18 апреля

По данным председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате ракетного удара по городу пострадали 87 человек. 17 человек госпитализированы, среди них — 4-летняя девочка, годовалый мальчик и 14-летняя девушка. Трое пострадавших в сверхтяжелом состоянии. К сожалению, один человек погиб.

Из-за вражеского удара в Основянском районе Харькове пострадали по меньшей мере 15 жилых домов и другая инфраструктура, в частности, школа. Здание имеет значительные повреждения: выбиты все окна, частично разрушены стены, внутри — поврежденная мебель и обломки.

Сейчас коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия удара.

Специалисты убирают стеклянные обломки и закрывают выбитые окна плитами ОСБ.

Напомним, около 05:30 18 апреля в Харькове прогремели мощные взрывы.

Незадолго стало известно, что российские оккупанты выпустили по городу три особо опасные ракеты типа "Искандер".

На атаку отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что Россия начала Страстную пятницу очередным террором.