Ранкова атака на Харків: у місті вже п'ятеро постраждалих

Наслідки удару по Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська зранку атакували Харків. Один із ударів припав на Немишлянський район, де виникла пожежа, ще про один удар повідомили із Салтівського району. Попередньо, внаслідок атаки п'ятеро людей дістали гостру реакцію на стрес. Напередодні під ударами області загинули троє людей, ще 11 постраждали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Ранковий удар

У Немишлянському районі Харкова зафіксували ворожий удар. Попередньо, після влучання на місці виникла пожежа. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. У всіх медики діагностували гостру реакцію на стрес і надають необхідну допомогу.

Також, за попередньою інформацією, російські війська вдарили по Салтівському району. Фахівці з'ясовують наслідки атаки та перевіряють інформацію про можливих постраждалих.

Жертви попередніх атак

Протягом минулої доби російські війська атакували 15 населених пунктів Харківської області. Загинули троє людей, ще 11 постраждали, серед них — двоє дітей.

У селі Руська Лозова Дергачівської громади загинули дві жінки віком 50 і 51 рік. Поранення отримав 54-річний чоловік. У селі Безруки поранений 37-річний чоловік. Ще троє людей, серед яких 10-річна дівчинка, пережили гостру реакцію на стрес.

У Золочеві постраждали 60-річний чоловік, 45-річна жінка та 12-річний хлопчик. У Рай-Оленівці загинула 66-річна жінка, ще одна 37-річна жителька зазнала гострої реакції на стрес.

Також постраждалі є у Шевченковому. Там поранення отримала 68-річна жінка, а 55-річний чоловік пережив гостру реакцію на стрес. Медики також надали допомогу двом жінкам, які дістали поранення під час обстрілів 20 липня в Манцівці Великобурлуцької громади та Ізюмі.

Чим атакували

За добу російські війська застосували одну керовану авіабомбу, чотири дрони "Герань-2", чотири безпілотники "Молнія", шість FPV-дронів і ще 19 БпЛА, тип яких встановлюють.

Пошкодження від обстрілів

У Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки, будинки культури, комунальне підприємство, господарча споруда, автомобіль і трактор. У Куп'янському районі постраждали приватні будинки, три автомобілі та гараж.

Також пошкоджені склад в Ізюмському районі, два приватні будинки й автомобіль у Харківському районі. У Лозівському районі зафіксували пошкодження залізничної інфраструктури та електромереж.

Евакуація населення

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 226 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 46 949 евакуйованих.

Ситуація на фронті

На фронті за минулу добу зафіксували 219 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 12 атак противника. На Куп'янському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у пʼятницю, 17 липня, вдарили керованою авіаційною бомбою по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки Росії восьмирічний хлопчик зазнав вибухових поранень, а 16-річна дівчина — поранення склом. Крім того, 13-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська 14 липня знову атакували Харківщину. Під ударами опинилися Слатине, Харків і Чугуїв. Унаслідок авіаудару загинула жінка, ще одна пенсіонерка дістала поранення. Також пошкоджені житлові будинки та цивільний об'єкт.