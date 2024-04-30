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Утренняя атака на Харьков — в ОВА рассказали о последствиях вражеского обстрела

30 апреля 2024 13:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Утренняя атака на Харьков — в ОВА рассказали о последствиях вражеского обстрела
Спасатели ликвидируют пожар на месте авиаудара. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская армия во вторник, 30 апреля, нанесла удар авиационной бомбой по Харькову. В результате обстрела известно об одном погибшем и девяти раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"Девять человек ранены и один человек погиб в результате вражеского обстрела авиабомбами Харькова", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, погиб 24-летний гражданский мужчина, работавший на предприятии — во время удара он был на работе и получил обломочное ранение.

обстрел Харькова 30 апреля
Последствия авиаудара. Фото: ОВА

Среди девяти раненых в медицинские учреждения были госпитализированы с взрывными травмами три женщины в возрасте 28, 38, 40 и один 42-летний мужчина. Остальные шесть пострадавших получили помощь на месте — у большинства из них острая реакция на стресс.

обстрел Харькова КАБами 30 апреля
Спасатель на месте авиаудара. Фото: ОВА

Синегубов рассказал, что первое попадание вражеской авиабомбы произошло в Киевском районе на территории гаражного кооператива и админздания неподалеку: разбиты более 40 гаражей, занялись три легковых автомобиля, еще шесть — повреждены.

Последствия обстрела Харькова 30 апреля
Последствия авиаудара. Фото: ОВА

Второй удар оккупанты нанесли по Холодногорскому району, в результате чего повреждены два гражданских здания.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, в Харькове и области сегодня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела и применения управляемых авиационных бомб.

Впоследствии сообщили о попадании в район жилой застройки в Киевском районе Харькова. В частности, удары зафиксированы возле парковой зоны.

По данным главы ОВА Олега Синегубова, враг ударил по Харькову авиационными бомбами. Об такой угрозе ранее предупреждали Воздушные силы.

Во время утренней атаки по Харькову под прицелом оказалась гражданская инфраструктура в Киевском и Холодногорском районах города. В ГСЧС показали кадры ужасных последствий российского террора.

Харьков
обстрелы
оккупанты
ракеты
война в Украине
авиабомба

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