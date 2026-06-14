РФ атаковала художественный музей в Харькове: Терехов спасал экспонаты
Российские оккупанты в воскресенье, 14 июня, нанесли удар с помощью дрона по Харьковскому художественному музею, который является памятником архитектуры местного значения. На данный момент известно о четырех раненых. На месте попадания работают экстренные службы.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.
Российский удар по Харьковскому художественному музею
Терехов отметил, что на момент попадания в музее находилось определенное количество картин. Он вместе со спасателями переносил их в укрытие.
"Это ценности, которые мы должны сохранить. Есть угроза, что некоторые экспонаты могут сгореть, или при тушении пожара их может просто затопить. Поэтому пришлось их эвакуировать", — отметил мэр.
По словам мэра Харькова, в результате попадания произошел сильный пожар.
Синегубов сообщил о четырех раненых, среди которых месячная девочка, три женщины 34, 22 и 28 лет.
"Женщины в легком состоянии, медики оказали помощь на месте. Маленькую девочку госпитализировали. На месте попадания работают все экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается", — добавил он.
Как писали Новини.LIVE, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали десять населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела ранения получили два человека.
А 13 июня на дороге между Козачей Лопанной и Новой Козачей произошел взрыв неизвестного устройства, в результате чего ранения получил 38-летний мужчина, ехавший на велосипеде.