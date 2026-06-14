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Главная Харьков РФ атаковала художественный музей в Харькове: Терехов спасал экспонаты

РФ атаковала художественный музей в Харькове: Терехов спасал экспонаты

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 21:04
РФ атаковала художественный музей в Харькове: Терехов спасал экспонаты
Игорь Терехов с картинами из музея. Фото: "Суспільне"

Российские оккупанты в воскресенье, 14 июня, нанесли удар с помощью дрона по Харьковскому художественному музею, который является памятником архитектуры местного значения. На данный момент известно о четырех раненых. На месте попадания работают экстренные службы.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Российский удар по Харьковскому художественному музею

Терехов отметил, что на момент попадания в музее находилось определенное количество картин. Он вместе со спасателями переносил их в укрытие.

Російський удар по Харківському художньому музею
Ликвидация последствий российского удара по Харьковскому художественному музею. Фото: Харьковская ОВА

"Это ценности, которые мы должны сохранить. Есть угроза, что некоторые экспонаты могут сгореть, или при тушении пожара их может просто затопить. Поэтому пришлось их эвакуировать", — отметил мэр.

Російський обстріл Харкова 14 червня
Картины из музея. Фото: Харьковская ОВА

По словам мэра Харькова, в результате попадания произошел сильный пожар.

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Синегубов сообщил о четырех раненых, среди которых месячная девочка, три женщины 34, 22 и 28 лет.

Російський обстріл Харкова 14 червня
Последствия российской атаки на музей. Фото: Харьковская ОВА
Удар Росії по Харківському художньому музею
Удар России дроном по музею в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

"Женщины в легком состоянии, медики оказали помощь на месте. Маленькую девочку госпитализировали. На месте попадания работают все экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали десять населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела ранения получили два человека.

А 13 июня на дороге между Козачей Лопанной и Новой Козачей произошел взрыв неизвестного устройства, в результате чего ранения получил 38-летний мужчина, ехавший на велосипеде.

Харьков обстрелы Игорь Терехов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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