РФ массированная атаковала Харьков: горят гаражи, есть пострадавшие

Россияне в ночь на 1 июня массированно атаковали дронами Харьков. В результате обстрела зафиксировано попадание по гаражному кооперативу и уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Харьковский горсовет.

Последствия обстрела Харькова в ночь на 1 июня

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что россияне нанесли около 10 ударов в окрестностях Слободского района, граничащих с окружной.

Кроме того, была информация о попадании в многоэтажку в Основянском районе. Однако позже Терехов уточнил, что попадание произошло по гаражам возле высотки.

"По уточненной информации, попадание по гаражному кооперативу рядом с многоэтажками - горят гаражи и автомобили", - говорится в сообщении.

По словам Терехова, предварительно, в обоих районах есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняется. В то же время начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Основянском районе пострадала 34-летняя женщина.

Новость дополняется...