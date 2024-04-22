РФ обстреляла Чугуевский район Харьковщины — погиб один человек
Российские войска в понедельник, 22 апреля, произвели обстрел Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Обстрел Чугуевского района 22 апреля
Так, ориентировочно в 17:00 оккупанты ударили вблизи села Юрченково Чугуевского района. Произошло прямое попадание в экскаватор — за рулем находился 34-летний водитель, он погиб на месте.
Также в 16:35 россияне совершили авиационный обстрел села Приколотное Ольхуватской территориальной громады. Там были повреждены частные жилые дома и здания гражданского предприятия.
В результате атаки 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, днем 22 апреля в Харькове раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что российские войска нанесли удар по телевизионной инфраструктуре города.
Также мы писали, что россияне в течение часа нанесли удары по трем населенным пунктам Харьковской области.
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