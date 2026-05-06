РФ обстріляла Харків: горить приватний будинок
Дата публікації: 6 травня 2026 06:42
Термінова новина
Уранці в середу, 6 травня, росіяни завдали ударів по Харкову. Є влучання. Спалахнула пожежа.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Харкова вранці 6 травня
У Новобаварському районі "Шахед" ударив по приватному будинку. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила. Ще одного удару РФ завдала по Шевченківському району.
