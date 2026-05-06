РФ обстріляла Харків: горить приватний будинок

Уранці в середу, 6 травня, росіяни завдали ударів по Харкову. Є влучання. Спалахнула пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Харкова вранці 6 травня

У Новобаварському районі "Шахед" ударив по приватному будинку. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила. Ще одного удару РФ завдала по Шевченківському району.

