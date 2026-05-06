РФ обстреляла Харьков: горит частный дом: горит частный дом

Утром в среду, 6 мая, россияне нанесли удары по Харькову. Есть попадания. Вспыхнул пожар.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Харькова утром 6 мая

В Новобаварском районе "Шахед" ударил по частному дому. Возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. Еще один удар РФ нанесла по Шевченковскому району.

