РФ тисне біля Куп'янська на Харківщині: ситуація на фронті

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська продовжують атакувати на півночі Харківщини та біля Куп'янська. Найбільше уваги вони приділяють районам Козачої Лопані, Голубівки та Піщаного. Українські військові стримують ці спроби та не дають противнику закріпитися на нових позиціях. Водночас росіяни зберігають стабільний тиск на фронті, хоча вже помітні проблеми з паливом.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

Козача Лопань під тиском

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що росіяни намагаються заходити на околиці Козачої Лопані та закріплюватися там. За його словами, це не наступ такого масштабу, як на Лиманському напрямку, але ситуація залишається неприємною через близькість селища до Харкова. Окупанти намагаються створити нове вклинення на північ від міста, щоб ефективніше запускати безпілотники по Харкову. Українські підрозділи вже кілька разів успішно відкидали противника від цих позицій. Попри це, росіяни знову йдуть через кордон у напрямку Гранівки та Козачої Лопані й намагаються закріпитися на околицях.

"Було вже кілька ефективних їхніх відкидувань, але вони знову намагаються йти через кордон у бік Гранівки та Козачої Лопані й закріплюватися на її околицях. Зараз ці спроби зупиняються", — розповів Трегубов.

Ситуація у Куп'янську

За словами Трегубова, ситуація в Куп'янську за останній тиждень суттєво не змінилася. У самому місті росіяни намагаються просуватися вздовж русла річки Оскіл через Голубівку та вийти до південних районів Куп'янська. На лівому березі Осколу окупанти намагаються скоротити український плацдарм. Для цього вони тиснуть через Піщане у напрямку Куп'янська-Вузлового.

"У самому місті, на правому березі, росіяни намагаються просуватися вздовж русла річки Оскіл через Голубівку. На сході вони намагаються скоротити площу українського плацдарму на лівому березі", — додав речник.

Удари по складах

Речник зазначив, що українські сили частіше б'ють по складах, пунктах управління та інших стаціонарних цілях, а не по дорогах. На Харківському напрямку росіяни мають багато шляхів підвозу через довгу ділянку кордону з Росією, тому повністю перекрити логістику ударами по дорогах складно. Натомість удари по складах і пунктах управління створюють для противника серйозні проблеми із забезпеченням та координацією.

"Прилітає скоріше вже безпосередньо по складах, по пунктах управління і так далі. Тому у росіян тут стоїть питання захисту саме складів та інших стаціонарних об'єктів", — зазначив Віктор Трегубов.

Тиск і проблеми з паливом

За словами Трегубова, у зоні відповідальності угруповання росіяни мають достатньо особового складу та можуть регулярно поповнювати втрати. Це дозволяє їм підтримувати стабільний тиск на українські позиції. Водночас уже помітні проблеми з паливом. Речник каже, що труднощі пов'язані не лише з ударами по нафтобазах, а й із загальним дефіцитом бензину та дизельного пального в Росії.

"Вже помічаються, поки що локальні, серйозні проблеми з паливом. Видно, що вони спричинені не лише ураженням нафтобаз, а й тим, що з бензином і дизпаливом може бути скрутно взагалі у Росії" — додав речник Угруповання об'єднаних сил.

Як повідомляли Новини.LIVE, прикордонники бригади "Гарт" не допустили спроб просування російських військ через державний кордон України на Південно-Слобожанському напрямку. Вони завдали противнику втрат у живій силі.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують активні бойові дії на сході та півночі України. Водночас українські військові фіксують ознаки проблем із забезпеченням окупаційної армії. На окремих напрямках нестача пального вже впливає на роботу російських підрозділів, хоча бойова активність противника залишається високою.