РФ ударила по жилому району Харькова, есть погибший, — Терехов
6 апреля 2024 16:11
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: AFP
Российские захватчики в субботу, 6 апреля, атаковали Харьков. Враг ударил по жилому району города.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.
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"Снова удар по жилому району города. Предварительно КАБ", — написал он.
По словам Терехова, есть информация об одном погибшем в результате обстрела.
Кроме того, среди горожан есть раненные.
Напомним, днем 6 апреля в Харькове раздался взрыв.
Также мы писали, что ночью 6 апреля российские войска атаковали Харьков — в городе гремели взрывы.
Впоследствии стало известно о попадании рядом с жилой застройкой. В Харькове ночью россияне убили семерых человек, еще 11 получили ранения.
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