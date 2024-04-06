РФ ударила по жилому району Харькова, есть погибший, — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: AFP

Российские захватчики в субботу, 6 апреля, атаковали Харьков. Враг ударил по жилому району города.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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Удар по Харькову 6 апреля

"Снова удар по жилому району города. Предварительно КАБ", — написал он.

По словам Терехова, есть информация об одном погибшем в результате обстрела.

Кроме того, среди горожан есть раненные.

Скриншот поста Терехова

Напомним, днем 6 апреля в Харькове раздался взрыв.

Также мы писали, что ночью 6 апреля российские войска атаковали Харьков — в городе гремели взрывы.

Впоследствии стало известно о попадании рядом с жилой застройкой. В Харькове ночью россияне убили семерых человек, еще 11 получили ранения.