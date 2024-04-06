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РФ ударила по жилому району Харькова, есть погибший, — Терехов

6 апреля 2024 16:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
РФ ударила по жилому району Харькова, есть погибший, — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в субботу, 6 апреля, атаковали Харьков. Враг ударил по жилому району города.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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"Снова удар по жилому району города. Предварительно КАБ", — написал он.

По словам Терехова, есть информация об одном погибшем в результате обстрела.

Кроме того, среди горожан есть раненные.

харьков 6 апреля взрыв
Скриншот поста Терехова

Напомним, днем 6 апреля в Харькове раздался взрыв.

Также мы писали, что ночью 6 апреля российские войска атаковали Харьков — в городе гремели взрывы.

Впоследствии стало известно о попадании рядом с жилой застройкой. В Харькове ночью россияне убили семерых человек, еще 11 получили ранения.

Харьков
взрыв
оккупанты
война в Украине

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