РФ нанесла удар по одному из районов Харькова: пострадал человек

Срочная новость

Ночью в субботу, 2 мая, россияне обстреляли Харьков. Под ударом оказался Шевченковский район. Там зафиксировали попадание БпЛА.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Последствия ночной атаки на Харьков 2 мая

По предварительной информации пострадал один человек. На месте попадания работают все экстренные службы.

Новость дополняется