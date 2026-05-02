РФ нанесла удар по одному из районов Харькова: пострадал человек
Дата публикации 2 мая 2026 04:02
Срочная новость
Ночью в субботу, 2 мая, россияне обстреляли Харьков. Под ударом оказался Шевченковский район. Там зафиксировали попадание БпЛА.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.
Последствия ночной атаки на Харьков 2 мая
По предварительной информации пострадал один человек. На месте попадания работают все экстренные службы.
Новость дополняется
