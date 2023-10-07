Семьи, пострадавшие от обстрела Харькова, получат материальную помощь

Последствия удара по Харькову 6 октября. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове семьи, пострадавшие в результате вчерашнего ракетного обстрела жилого дома, получат материальную помощь. Всего в результате этого удара пострадали 74 здания.

Об этом сегодня, 7 октября, в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Пострадавшие получат компенсацию

Мэр Харькова отметил, что 30 человек, накануне получивших ранения в результате обстрела, находятся в стабильном состоянии и проходят лечение в медицинских учреждениях города. Он также добавил, что в результате вчерашнего обстрела были повреждены 74 здания, в том числе 69 жилых домов.

"Вчера наши коммунальные службы работали весь день и работают сейчас, чтобы устранить последствия обстрелов. Что касается помощи пострадавшим, то мы договорились с французским фондом, и он предоставит материальную помощь каждой пострадавшей семье. Я очень благодарен за это нашим партнерам. Кроме того, 17 семей, изъявивших такое желание, мы переселили в гостиницу и обеспечили их продуктами питания" , — сообщил Игорь Терехов.

Также мэр поблагодарил горожанов, присоединившихся к разбору завалов сразу после обстрела.

"Я горжусь харьковчанами, которые еще до приезда работников ГСЧС начали разбирать завалы и благодаря этому спасли жизнь 11-месячному ребенку", — отметил городской голова.

Обстрел Харькова

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска обстреляли Харьков. Под завалами обнаружили тело ребенка.

Также писали, что прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и показала последствия обстрела города.

По состоянию на 13:55 стало известно, что количество раненых увеличилось до 30 человек. В результате ракетной атаки на центральную зону Харькова погибли два человека: 10-летний мальчик и 67-летняя женщина.