Россия сбросила на Харьков авиабомбу, есть повреждения, — Терехов
Российские войска во вторник, 23 апреля, обстреляли Харьков с помощью управляемой авиационной бомбы. В городе есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом заявил мэр Игорь Терехов в комментарии для Новини.LIVE.
Удар КАБом по Харькову 23 апреля
По его словам, в Салтовском районе Харькова в результате удара КАБом были повреждены 15 жилых домов. Там зафиксированы разрушения разной степени: выбиты окна, крыши и повреждены гаражи.
"Люди очень напуганы, но мы будем стоять ради нашей победы. Коммунальные предприятия уже работают с волонтерами, закрывают все контуры", — сказал Терехов.
Напомним, сегодня россияне также обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.
А вчера оккупанты попали в птицефабрику в Харьковском районе. Насчет пострадавших информация не поступала.
Кроме того, захватчики произвели обстрел Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.
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