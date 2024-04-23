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Россия сбросила на Харьков авиабомбу, есть повреждения, — Терехов

23 апреля 2024 16:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия сбросила на Харьков авиабомбу, есть повреждения, — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Гвара Медиа
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска во вторник, 23 апреля, обстреляли Харьков с помощью управляемой авиационной бомбы. В городе есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил мэр Игорь Терехов в комментарии для Новини.LIVE.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Удар КАБом по Харькову 23 апреля

По его словам, в Салтовском районе Харькова в результате удара КАБом были повреждены 15 жилых домов. Там зафиксированы разрушения разной степени: выбиты окна, крыши и повреждены гаражи.

"Люди очень напуганы, но мы будем стоять ради нашей победы. Коммунальные предприятия уже работают с волонтерами, закрывают все контуры", — сказал Терехов.

Напомним, сегодня россияне также обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.

А вчера оккупанты попали в птицефабрику в Харьковском районе. Насчет пострадавших информация не поступала.

Кроме того, захватчики произвели обстрел Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
война в Украине
авиабомба

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