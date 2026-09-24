Удар по фермі у Старій Гнилиці: шестеро людей загинули

Зруйнована будівля після атаки. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російські війська вранці, 24 вересня, завдали удару по агропідприємству у Старій Гнилиці на Харківщині. Внаслідок атаки загинули шестеро працівників ферми, ще 12 людей постраждали. Екстрені служби продовжують працювати на місці обстрілу, постраждалим надають медичну допомогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по фермі

Зранку, 24 вересня, РФ атакувала ферму у Старій Гнилиці на Чугуївщині. На жаль, загинули шестеро людей. Серед них — двоє чоловіків і четверо жінок. Ще 12 працівників агропідприємства отримали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Екстрені служби продовжують працювати на місці атаки в посиленому режимі.

Наслідки удару по фермі. Фото: Харківська ОВА

Наслідки обстрілів

Протягом минулої доби російські війська атакували вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у Золочеві. В Ізюмському районі постраждали чотири гаражні бокси у Червоній Поляні та автомобіль у Сухому Яру. У Харківському районі зазнали руйнувань електромережі в Елітному, а також два автомобілі у Слатиному та біля Безруків. У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у Близнюках.

Загиблий і поранені

Внаслідок обстрілів за минулу добу на Харківщині загинула одна людина, ще двоє постраждали. Біля села Безруки Дергачівської громади загинув 68-річний чоловік, а 52-річна жінка отримала поранення. У селищі Слатине Дергачівської громади постраждав 63-річний чоловік.

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Чим атакували

За добу російські війська застосували проти Харківщини різні типи безпілотників. Зафіксовано два БпЛА "Герань-2", один "Молнія", п’ять FPV-дронів та ще 10 безпілотників, тип яких встановлюється.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 184 людини. Загалом від початку роботи там зареєстрували вже 61 482 людини.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 277 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Російські військові намагалися просунутися в напрямку Тернової, Стариці, Вовчанська, Караїчного, Малої Вовчої, Озерного та Обухівки. На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції під час штурмових дій у напрямку Курилівки, Новоосинового та Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 вересня в Ізюмському районі Харківської області, за межами Балаклії, чоловік їхав на тракторі в лісі та наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху він постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що 22 та 23 вересня російські війська знову атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Було чотири удари по житловому сектору. Через обстріл спалахнули пожежі, пошкоджені будинки та господарчі споруди. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них є дитина. На місцях ударів працювали підрозділи ДСНС.