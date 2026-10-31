Спасатели устраняют последствия ночной атаки РФ на Харьков 31 октября 2026 года. Фото: dsns.gov.ua

В ночь на 31 октября российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотников. В результате удара в Основянском районе пострадали пять человек. Также возник пожар и были повреждены около десяти частных домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Последствия атаки РФ на Харьков

По данным ГСЧС Украины, россияне ночью нанесли удар беспилотниками по частному сектору Основянского района Харькова. В результате атаки ранения получили пять человек.

Также загорелись крыша жилого дома и приусадебные постройки. Общая площадь пожара составила 300 кв. м.

Спасатели на месте удара РФ по Харькову. Фото: dsns.gov.ua

Спасатели ликвидировали возгорание. Всего в результате удара повреждены около десяти частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль.

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Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 30 октября 2026 года российские войска дважды атаковали Харьков реактивными беспилотниками: один из дронов попал в торговый центр в Киевском районе. В результате удара возник пожар, пострадали три человека. Накануне российские обстрелы охватили Харьков и ещё 13 населённых пунктов области, погибли четыре человека, 26 получили ранения.

Новини.LIVE сообщали, что на Купянском направлении российские войска пытаются закрепиться в Голубовке и расширить свое присутствие в Радьковке, чтобы создать условия для проникновения пехоты в город. Украинские защитники сдерживают оккупантов и вытесняют их с позиций, несмотря на попытки врага продвигаться вдоль реки и лесополос. В то же время признаков подготовки новой ударной группировки на севере Харьковской области нет, ведь основные силы Россия сосредотачивает в Донецкой области.