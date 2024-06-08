Росія перегруповується під Вовчанськом — деталі від ОВА

Російський солдат на фоні РСЗВ "Град". Фото ілюстративне: росЗМІ

Російська армія перегруповується у Харківській області, зменшивши активність у регіоні. Попри це в трьох населених пунктах області продовжуються вуличні бої.

Про це заявив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у суботу, 8 червня.

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За інформацією від глави ХОДА, ближні бої зав'язалися у Вовчанську, Синьківці та Андріївці. Також досі тривають обстріли: росіяни вдарили по транспортній переправі в Старому Салтові.

У Куп'янському районі, як заявив чиновник, ворог вщент зруйнував декілька населених пунктів.

"Деякі населені пункти на Куп‘янському напрямку вже знелюднені через дії окупанта. На Харківщині частину Вовчанська та інші населені пункти ворог також знищує. Тактика випаленої землі", — резюмує Синєгубов.

Події у Харківській області — остання інформація

Нагадаємо, раніше у Куп'янську СБУ спіймала колаборанта, який приєднався до "правоохоронних органів" окупантів.

Також. за даними аналітиків DeepState, російські сили захопили село Іванівка Куп'янського району, проте офіційної інформації ще не надходило.

Водночас перед цим росіяни масовано вдарили по лісосмугах та житлових масивах прикордонних з РФ населених пунктів, внаслідок чого в трьох громадах області спалахнули пожежі.