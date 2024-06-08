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Россияне хотят перегруппироваться в Харьковской области — Синегубов рассказал детали

8 июня 2024 15:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия перегруппировывается под Волчанском — детали от ОВА
Российский солдат на фоне РСЗО "Град". Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия перегруппировывается в Харьковской области, снизив активность в регионе. Несмотря на это, в трех населенных пунктах области продолжаются уличные бои.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в субботу, 8 июня.

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По информации от главы ХОГА, ближние бои завязались в Волчанске, Синьковке и Андреевке. Также до сих пор продолжаются обстрелы: россияне ударили по транспортной переправе в Старом Салтове.

В Купянском районе, как заявил чиновник, враг полностью разрушил несколько населенных пунктов.

"Некоторые населенные пункты на Купянском направлении уже непригодны для жизни из-за действий оккупанта. В Харьковской области часть Волчанска и другие населенные пункты враг также уничтожает. Тактика выжженной земли", — резюмирует Синегубов.

События в Харьковской области — последняя информация

Напомним, ранее в Купянске СБУ поймала коллаборанта, присоединившегося к "правоохранительным органам" оккупантов.

Также, по данным аналитиков DeepState, российские силы захватили село Ивановка Купянского района, однако официальной информации еще не поступало.

В то же время россияне массированно ударили по лесополосам и жилым массивам приграничных с РФ населенных пунктов, в результате чего в трех громадах области вспыхнули пожары.

Украина
российские войска
Олег Синегубов
война в Украине
Харьковская область

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