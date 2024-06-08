Россия перегруппировывается под Волчанском — детали от ОВА

Россияне хотят перегруппироваться в Харьковской области — Синегубов рассказал детали
Российская армия перегруппировывается в Харьковской области, снизив активность в регионе. Несмотря на это, в трех населенных пунктах области продолжаются уличные бои.
Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в субботу, 8 июня.
Ситуация в Харьковской области
По информации от главы ХОГА, ближние бои завязались в Волчанске, Синьковке и Андреевке. Также до сих пор продолжаются обстрелы: россияне ударили по транспортной переправе в Старом Салтове.
В Купянском районе, как заявил чиновник, враг полностью разрушил несколько населенных пунктов.
"Некоторые населенные пункты на Купянском направлении уже непригодны для жизни из-за действий оккупанта. В Харьковской области часть Волчанска и другие населенные пункты враг также уничтожает. Тактика выжженной земли", — резюмирует Синегубов.
События в Харьковской области — последняя информация
Напомним, ранее в Купянске СБУ поймала коллаборанта, присоединившегося к "правоохранительным органам" оккупантов.
Также, по данным аналитиков DeepState, российские силы захватили село Ивановка Купянского района, однако официальной информации еще не поступало.
В то же время россияне массированно ударили по лесополосам и жилым массивам приграничных с РФ населенных пунктов, в результате чего в трех громадах области вспыхнули пожары.
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