У ДПСУ відзвітували про ситуацію на Куп'янському напрямку

Куп'янськ. Фото: Влад Сафронов/hromadske

Куп'янськ на Харківщині залишається під надійним захистом української армії. Активні бої тривають на підступах до населеного пункту. У міських забудовах бойових дій наразі немає.

Про це ефірі День.LIVE 21 травня повідомив начальник вогневого відділення Сергій Бендерський.

Обстановка на Куп'янському напрямку

Військовий зазначив, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою, але контрольованою.

"Ворог не припиняє спроб тиску вздовж лінії з'єднання, активно діє мобільними групами, щоб накопичувати живу силу для подальших штурмових дій. Просування ворога на даному напрямку не допущено. Наші захисники завдають окупантам втрат серед живої сили та техніки", — повідомив Сергій Бендерський.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова повідомляв, що російські війська намагалися зайти в Куп'янськ через Голубівку. Утілити це їм не вдалося. Місто залишається під контролем України.

Також Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ писав, що Харківщині тривають активні бої. Сили оборони стримують штурм на кількох напрямках. Зокрема, ворог атакує Вовчанськ.