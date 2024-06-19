Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни обстріляли два населені пункти на Харківщині — є жертва та поранені arrow

Росіяни обстріляли два населені пункти на Харківщині — є жертва та поранені

19 червня 2024 18:10
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Ворог обстріляв населені пункти Харківського та Куп’янського районів
Обстріли на Харківщині. Фото: EPA/UPG
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Російські війська вчергове обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Наразі відомо про одну жертву та трьох поранених. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у середу, 19 червня.

Читайте також:

Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині 19 червня

Повідомляється, що близько 15:36 через обстріли села Вільхівка Харківського району загинула 49-річна жінка та зазнав поранень 60-річний чоловік.

Також загарбники били по селу Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району. Там поранено дві цивільних жінки. Вони ушпиталені в медичний заклад.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у середу, 19 червня, на околиці Харкова пролунав потужний вибух, імовірно, окупанти застосували КАБи. 

Також російські війська у вівторок, 18 червня, атакували селище Слатине Харківської області. Внаслідок обстрілу було поранено жінку. 

Ми писали, що протягом минулої доби зафіксовано декілька атак на Харківщині, внаслідок яких є постраждала. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 14 атак ворога в районі Вовчанська та одну — поблизу села Липці. 

російські війська
Харківська область
обстріли
окупанти
Куп'янськ
Олег Синєгубов
війна в Україні
жертва
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі