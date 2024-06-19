Ворог обстріляв населені пункти Харківського та Куп’янського районів

Обстріли на Харківщині. Фото: EPA/UPG

Російські війська вчергове обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Наразі відомо про одну жертву та трьох поранених.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у середу, 19 червня.

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Повідомляється, що близько 15:36 через обстріли села Вільхівка Харківського району загинула 49-річна жінка та зазнав поранень 60-річний чоловік.

Також загарбники били по селу Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району. Там поранено дві цивільних жінки. Вони ушпиталені в медичний заклад.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у середу, 19 червня, на околиці Харкова пролунав потужний вибух, імовірно, окупанти застосували КАБи.

Також російські війська у вівторок, 18 червня, атакували селище Слатине Харківської області. Внаслідок обстрілу було поранено жінку.

Ми писали, що протягом минулої доби зафіксовано декілька атак на Харківщині, внаслідок яких є постраждала. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 14 атак ворога в районі Вовчанська та одну — поблизу села Липці.