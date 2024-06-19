Ворог обстріляв населені пункти Харківського та Куп’янського районів

Росіяни обстріляли два населені пункти на Харківщині — є жертва та поранені
Російські війська вчергове обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Наразі відомо про одну жертву та трьох поранених.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у середу, 19 червня.
Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині 19 червня
Повідомляється, що близько 15:36 через обстріли села Вільхівка Харківського району загинула 49-річна жінка та зазнав поранень 60-річний чоловік.
Також загарбники били по селу Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району. Там поранено дві цивільних жінки. Вони ушпиталені в медичний заклад.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги у середу, 19 червня, на околиці Харкова пролунав потужний вибух, імовірно, окупанти застосували КАБи.
Також російські війська у вівторок, 18 червня, атакували селище Слатине Харківської області. Внаслідок обстрілу було поранено жінку.
Ми писали, що протягом минулої доби зафіксовано декілька атак на Харківщині, внаслідок яких є постраждала. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 14 атак ворога в районі Вовчанська та одну — поблизу села Липці.
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