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Россияне обстреляли два населенных пункта в Харьковской области — есть жертва и раненые

19 июня 2024 18:10
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Враг обстрелял населённые пункты Харьковского и Купянского районов
Обстрелы в Харьковской области. Фото: EPA/UPG
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковского и Купянского районов. Сейчас известно об одной жертве и троих раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в среду, 19 июня.

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Сообщается, что около 15:36 из-за обстрелов села Ольховка Харьковского района погибла 49-летняя женщина и получил ранения 60-летний мужчина.

Также захватчики били по селу Новоосиново Куриловской громады Купянского района. Там ранены две гражданские женщины. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

Напомним, во время воздушной тревоги в среду, 19 июня, на окраине Харькова раздался мощный взрыв, предположительно, оккупанты применили КАБы.

Также российские войска во вторник, 18 июня, атаковали поселок Слатино Харьковской области. В результате обстрела была ранена женщина.

Мы писали, что за прошедшие сутки зафиксировано несколько атак на Харьковскую область, в результате которых есть пострадавшая. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 14 атаках врага в районе Волчанска и одну — вблизи села Липцы.

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