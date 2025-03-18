Обстрелы Харьковщины — россияне семь раз за сутки ударили по региону

Последствия удара по Харьковской области. Фото: ГСЧС

Российские войска за последние сутки нанесли по Харьковской области семь ударов из различного типа вооружения. В результате этого пострадал один человек и есть разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что в 15:50 17 марта оккупанты ударили управляемой авиабомбой по поселку Золочев в Богодуховском районе. Там зафиксировано повреждение частного жилого дома.

Уже в 16:15 оккупанты ударили по Золочеву повторно. На этот раз уже по территории гражданского предприятия, было повреждено промышленное оборудование.

В 16:45 РФ атаковала село Рясное того же района. В результате обстрела FPV-дроном пострадала женщина.

По словам главы ОВА, в 17:00 под обстрелом оказалось село Приколотное Купянского района. Случилось попадание БпЛА на территорию гражданского предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений.

Однако через полчаса армия РФ из РСЗО обстреляла село Малиевка Изюмского района. Поврежден частный жилой дом.

В 22:50 от атаки врага пострадало Ивановское Берестинского района. В результате обстрела горела трава и кустарники на площади 2,5 га.

А в 23:12 оккупанты ударили двумя "шахедами" по селу Печенеги в Чугуевском районе. Произошло возгорание крыши учебного заведения и спортивного зала на площади 62 м.кв.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, 14 марта на Харьковщине оккупанты ударили БпЛА по больнице. В результате атаки есть пострадавшие и возник пожар.

Кроме того, взрывы в регионе раздавались поздно вечером 13 марта. Впоследствии стало известно, что взрывы были связаны с атакой дронов на регион — от нее пострадали семь человек.