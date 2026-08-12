Росіяни заявили про взяття села на Харківщині, якого немає

Техніка РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російське міноборони заявило про нібито захоплення населеного пункту на Харківщині. Російські пропагандистські ресурси одразу почали поширювати цю інформацію. Однак є важлива деталь: село Щербаківка було ліквідоване ще у 1997 році. Тобто російські військові заявили про взяття населеного пункту, якого вже майже 30 років не існує.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Село ліквідували

Йдеться про Щербаківку на Харківщині. Населений пункт ліквідували у 1997 році, оскільки на той момент там уже не залишилося мешканців. Станом на 2026 рік Щербаківки як населеного пункту не існує. Водночас російське міноборони внесло її до переліку нібито захоплених територій.

Чергова заява РФ

Ця ситуація стала ще одним прикладом російської пропаганди, яка намагається створити враження постійного просування армії РФ на фронті. Російські військові та посадовці вже неодноразово заявляли про захоплення українських населених пунктів, хоча ці твердження не відповідали дійсності. Зокрема, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов раніше заявляв про повне захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового. Українська сторона спростовувала ці заяви, а російські війська не встановили над ними повного контролю.

Що відомо про Щербаківку

Щербаківка — колишній населений пункт на Харківщині. У відкритих джерелах згадується Щербаківка Дергачівського району, яка розташовувалася поблизу села Кудіївка, приблизно за 2 км від кордону з Росією.

Ситуація на фронті

Російські війська посилили наступальні дії на Куп’янському напрямку. За даними українських військових, там відбулося 15 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Загризового та Курилівки, а також у напрямку Радьківки й Петропавлівки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 13 атак. Ворог штурмував поблизу Лимана та Стариці, а також намагався просунутися у бік Хатнього, Колодязного, Охрімівки та Водяного.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська намагаються одночасно діяти на кількох ділянках біля кордону Харківської та Сумської областей. Інтенсивність атак на окремих напрямках не надто висока, але кількість таких ділянок зростає. Водночас прямого наступу на Харків наразі не спостерігається. Росіяни намагаються розширити так звану буферну зону вздовж кордону.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині російські війська продовжують тиснути на Вовчанському напрямку. Для атак вони дедалі більше покладаються на безпілотники, тоді як бронетехніку використовують значно рідше. Росіяни також застосовують тактику випаленої землі, знищуючи ліси та посадки.