Росіяни змінюють тактику на Харківщині: паливна криза

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська продовжують наступальні дії на Харківщині, але їхні штурмові підрозділи стикаються із серйозними труднощами. Найбільші проблеми виникли із забезпеченням піхоти. Попри активне застосування авіації та безпілотників, це вже впливає на ситуацію на фронті.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін, передає Новини.LIVE.

Логістика дає збій

Речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін повідомив, що російська армія не припиняє наступальні дії на Харківському напрямку. За його словами, окупанти, як і раніше, активно використовують керовані авіабомби, авіацію та безпілотники для ударів по українських позиціях.

"Вони намагаються наступати так само, як і раніше. Треба зазначити, що компонента КАБів і авіації в них досить потужна", — сказав Бородін.

Водночас, за його словами, найбільше російські війська потерпають від проблем із логістикою. Це насамперед позначається на піхоті, яка залишається без належного забезпечення.

"Є відчуття, що навіть вони можуть помирати без води, не від Збройних сил України, тому що логістика у них максимально ускладнена", — зазначив речник.

Наслідки проявляться згодом

Бородін також вважає, що російське командування робить ставку не на піхоту, а на авіацію та безпілотники. Саме вони, за його словами, зараз є головним інструментом підтримки наступу.

"Це буде такий ефект накопичення, який згодом дасть про себе знати", — підсумував речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати на півночі Харківщини та біля Куп'янська. Найбільше уваги вони приділяють районам Козачої Лопані, Голубівки та Піщаного. Українські військові стримують ці спроби та не дають противнику закріпитися на нових позиціях. Водночас росіяни зберігають стабільний тиск на фронті, хоча вже помітні проблеми з паливом.

Також Новини.LIVE писали, що на Куп’янському напрямку тривають важкі бої. Сли оборони стримують штурми російських загарбників біля річки Оскіл. Нещодавно українські військові зруйнували важливий міст, який ворог використовував для постачання своєї техніки та пального. Окупанти намагаються тиснути на виснаження малими групами, проте захисники успішно знищують логістику росіян ще на підступах до фронту.