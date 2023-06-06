Росіяни знову обстріляли аміакопровід на Харківщині

Засідання штабу з ліквідації наслідків обстрілу аміакопроводу на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти знову обстріляли територію Харківської області. Під вогнем ворога знову опинився аміакопровід в Куп'янському районі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі", — повідомив Синєгубов.

Чиновник зазначив, що зафіксовано загалом шість "прильотів" в район насосної станції біля с. Масютівка.

"Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована", — додав він.

Олег Синєгубов про обстріл аміакопроводу на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харківщини увечері 5 червня був пошкоджений трубопровід із аміаком.

Як заявила обласна влада, ситуація наразі контрольована, а штаб продовжує стежити за рівнем забруднення повітря. Заміри у місті Куп'янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня. За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає.

Внаслідок розгерметизації трубопроводу після обстрілу Куп’янського району 5 червня стався витік технічного аміаку на ділянці 2,2 км. За попередніми підрахунками, стався витік 134 тонн аміаку. Постраждалих внаслідок події немає.