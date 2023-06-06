Росіяни знову обстріляли аміакопровід на Харківщині
Російські окупанти знову обстріляли територію Харківської області. Під вогнем ворога знову опинився аміакопровід в Куп'янському районі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо
"Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі", — повідомив Синєгубов.
Чиновник зазначив, що зафіксовано загалом шість "прильотів" в район насосної станції біля с. Масютівка.
"Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована", — додав він.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харківщини увечері 5 червня був пошкоджений трубопровід із аміаком.
Як заявила обласна влада, ситуація наразі контрольована, а штаб продовжує стежити за рівнем забруднення повітря. Заміри у місті Куп'янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня. За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає.
Внаслідок розгерметизації трубопроводу після обстрілу Куп’янського району 5 червня стався витік технічного аміаку на ділянці 2,2 км. За попередніми підрахунками, стався витік 134 тонн аміаку. Постраждалих внаслідок події немає.