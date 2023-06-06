Россияне снова обстреляли аммиакопровод в Харьковской области
Российские оккупанты снова обстреляли территорию Харьковской области. Под огнем врага снова оказался аммиакопровод в Купянском районе.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Что известно
"Российские террористы во второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе", — сообщил Синегубов.
Чиновник отметил, что зафиксировано в общей сложности шесть "прилетов" в район насосной станции возле с. Масютовка.
"По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируема", — добавил он.
Напомним, в результате обстрела Харьковщины вечером 5 июня был поврежден трубопровод с аммиаком.
Как заявили областные власти, ситуация сейчас контролируемая, а штаб продолжает следить за уровнем загрязнения воздуха. Замеры в городе Купянск показывают, что наличие аммиака в воздухе отсутствует. По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянском обществе нет.
В результате разгерметизации трубопровода после обстрела Купянского района 5 июня произошла утечка технического аммиака на участке 2,2 км. По предварительным подсчетам, произошла утечка 134 тонн аммиака. Пострадавших в результате происшествия нет.