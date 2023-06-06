Россияне снова обстреляли аммиакопровод в Харьковской области

Оккупанты снова нанесли удар по территории Харьковщины

Российские оккупанты снова обстреляли территорию Харьковской области. Под огнем врага снова оказался аммиакопровод в Купянском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Что известно

"Российские террористы во второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе", — сообщил Синегубов.

Чиновник отметил, что зафиксировано в общей сложности шесть "прилетов" в район насосной станции возле с. Масютовка.

"По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируема", — добавил он.

Олег Синегубов об обстреле аммиакопровода в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Напомним, в результате обстрела Харьковщины вечером 5 июня был поврежден трубопровод с аммиаком.

Как заявили областные власти, ситуация сейчас контролируемая, а штаб продолжает следить за уровнем загрязнения воздуха. Замеры в городе Купянск показывают, что наличие аммиака в воздухе отсутствует. По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянском обществе нет.

В результате разгерметизации трубопровода после обстрела Купянского района 5 июня произошла утечка технического аммиака на участке 2,2 км. По предварительным подсчетам, произошла утечка 134 тонн аммиака. Пострадавших в результате происшествия нет.