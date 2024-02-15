Російська атака на Харків 9 лютого — місцеві жительки розповіли, як пережили трагедію

Зруйнований будинок у Харкові. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

Російські окупаційні війська здійснили масований обстріл Харкова у п'ятницю, 9 лютого. Ворог завдав значних руйнувань місту, зокрема зруйновані житлові будівлі та є постраждалі серед місцевих.

Новини.LIVE поспілкувались з місцевими жительками Харкова, чиї будинки повністю зруйнувала російська армія.

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Одна з місцевих жительок міста Анна була на роботі, коли росіяни вкотре вдарили по Харкову. На вулиці, де розташований її будинок сталася трагедія. Будинок, в якому проживала Анна та її сім'я повністю зруйновано і всі речі, документи родини згоріли. Однак жінка вказує, що головне її чоловік, вона сама та син залишилися живими.

"Будинок відновленню не підлягає. Постраждав чоловік, отримав 50% опіків, документи повністю згоріли. 20 років прожили, тепер тут все знищено. Тепер без нічого, навіть дитячих фотографій немає. Головне — ми вижили", — розповіла Анна.

Місцева жителька Тетяна була однією з перших, хто викликав рятувальні служби на місце влучання. Вона зазначає, що після її дзвінка, усе навколо почало горіти.

"Я вийшла у двір, бачу, все тече. Думаю, може сніг танув. Потім коли відчула різкий запах, я зрозуміла — це бензин. Відразу побігла дзвонити на 102 та 112, але тільки я поклала слухавку — все почало горіти. Текла вогняна ріка", — каже Тетяна.

Нагадаємо, окупанти атакували безпілотниками Харків та Великий Бурлук в п'ятницю, 9 лютого. У Немишлянському районі Харкова сталася пожежа в приватних будинках, господарчих спорудах та гаражах.

Мер міста Терехов вказав, що внаслідок ворожої атаки розлилось пальне, через що поширилась пожежа на 14 приватних будинків, площа якої склала 3 700 кв. м.