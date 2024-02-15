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Российская атака на Харьков 9 февраля — местные жители рассказали, как пережили трагедию

15 февраля 2024 15:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российская атака на Харьков 9 февраля — местные жители рассказали, как пережили трагедию
Разрушенный дом в Харькове. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские оккупационные войска совершили массированный обстрел Харькова в пятницу, 9 февраля. Враг нанес значительные разрушения городу, в том числе уничтожены жилые здания и есть пострадавшие среди местных.

Новини.LIVE пообщались с местными жителями Харькова, чьи дома полностью разрушила российская армия.

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Одна из местных жительниц города Анна была на роботе, когда россияне в очередной раз ударили по Харькову. На улице, где расположен ее дом, произошла трагедия. Дом, в котором проживала Анна и ее семья, полностью разрушен, и все вещи, документы семьи сгорели. Однако женщина говорит, что главное — ее муж, она сама и сын остались живы.

"Дом восстановлению не подлежит. Пострадал муж, получил 50% ожогов, документы полностью сгорели. 20 лет прожили, теперь здесь все уничтожено. Теперь налегке, даже детских фотографий нет. Главное — мы выжили", — рассказала Анна.

Местная жительница Татьяна была одной из первых, кто вызвал спасательные службы на место попадания. Она отмечает, что после ее звонка все вокруг начало гореть.

"Я вышла во двор, вижу, все течет. Думаю, может, снег таял. Потом, когда почувствовала резкий запах, я поняла — это бензин. Сразу побежала звонить на 102 и 112, но только я положила трубку — все начало гореть. Текла огненная река", — говорит Татьяна.

Напомним, оккупанты атаковали беспилотниками Харьков и Большой Бурлук в пятницу, 9 февраля. В Немышлянском районе Харькова случился пожар в частных домах, хозяйственных постройках и гаражах.

Мэр города Терехов указал, что в результате вражеской атаки разлилось горючее, из-за чего распространился пожар на 14 частных домов, площадь которого составила 3 700 кв. м.

война
Харьков
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