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Российский удар по Харькову — часть города осталась без света

23 июня 2024 16:24
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обстрел Харькова 23 июня — часть города без электроснабжения
Ремонт линии электропередач. Фото: Минэнерго
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В воскресенье, 23 июня, у части харьковчан отсутствует электроснабжение. Это следствие российского удара по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковоблэнерго.

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Энергетики отмечают, что часть Харькова без света из-за российских атак.

Специалисты работают над тем, чтобы вернуть свет в дома.

"В результате вражеского обстрела Харькова обесточена часть потребителей города. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения для скорейшего подключения абонентов", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 июня в Харькове прозвучала серия из трех взрывов из-за авиаударов, в результате чего в нескольких районах города исчезло водоснабжение. Также в городе раздавались взрывы из-за ракет С-300.

По данным властей, в результате взрывов пять человек ранены, один человек погиб.

война
обстрелы
сфера энергетики
электроснабжение
Харьков
война в Украине
энергетика
свет

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