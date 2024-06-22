Последствия удара по Харькову 22 июня — фото

Последствия обстрела Харькова 22 июня. Фото: t.me/synegubov

Армия России в субботу, 22 июня, в очередной раз атаковала Харьков. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, в частности жилой дом.

Последствия удара показал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"Враг запустил по гражданским людям четыре снаряда УМПБ Д-30", — рассказал Синегубов.

По его словам, враг выпустил их из Белгорода.

Последствия обстрела Харькова 22 июня. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрела Харькова 22 июня. Фото: t.me/synegubov

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг нанес удар по жилому дому.

Известно, что враг ранил по меньшей мере 25 человек и убил троих. Оккупанты нанесли удар по Харькову в момент, когда в укрытии проходил выпускной детей.