Последствия удара по Харькову 22 июня — фото

Российский удар по Харькову — Синегубов показал последствия и назвал оружие, которое применил враг
Армия России в субботу, 22 июня, в очередной раз атаковала Харьков. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, в частности жилой дом.
Последствия удара показал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Последствия удара по Харькову
"Враг запустил по гражданским людям четыре снаряда УМПБ Д-30", — рассказал Синегубов.
По его словам, враг выпустил их из Белгорода.
Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг нанес удар по жилому дому.
Известно, что враг ранил по меньшей мере 25 человек и убил троих. Оккупанты нанесли удар по Харькову в момент, когда в укрытии проходил выпускной детей.
Читайте Новини.LIVE!