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Бойцы Русского добровольческого корпуса присоединились к ВСУ в битве за Волчанск — видео

13 мая 2024 18:04
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Илья Рябинин
редактор
Битва за Волчанск — бойцы РДК продемонстрировали мастерские кадры работы трофейного БТР-82
Трофейный бронетранспортер БТР-82 РДК ведет огонь по российским войскам в Волчанске. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отражать российское наступление на Волчанск Харьковской области. К украинским защитникам также уже успели присоединиться бойцы "Русского добровольческого корпуса".

Кадры работы экипажа БТР-82 по врагу показали в официальных соцсетях РДК.

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По сообщению бойцов, российская армия пытается закрепиться в районе городского мясокомбината, а также на улицах, которые расположены на окраине Волчанска.

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Бойцы РДК рядом с собственным БТР-82. Источник: скриншот

Кто такие бойцы РДК

Отметим, что "Русский добровольческий корпус" — военное подразделение ВСУ, сформированное в августе 2022 года, которое входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

В его состав входят экс-бойцы ВС РФ, ветераны подразделений ФСБ и Росгвардии, а также активисты неформальных движений. Командует подразделением Денис Евгеньевич Никитин с позывным White Rex.

Ситуация в Волчанске — последние новости

Напомним, 10 мая российские захватчики усилили обстрелы на северном направлении Харьковщины. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что россияне начали новую волну наступления на Слобожанщине, где продолжаются жесткие бои.

По данным СМИ, Россия планирует оттеснить вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.

В субботу, 11 мая, захватчики возобновили штурмовые действия возле села Глубокое Харьковской области. Пока украинские военные ожидают усиления огня противника.

Из-за наступления российских войск жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места. За прошедшие сутки в общей сложности эвакуировано 1 775 человек.

российские войска
ВСУ
Украина
Харьковская область
война в Украине
РДК

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