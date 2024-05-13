Битва за Волчанск — бойцы РДК продемонстрировали мастерские кадры работы трофейного БТР-82

Бойцы Русского добровольческого корпуса присоединились к ВСУ в битве за Волчанск — видео
Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отражать российское наступление на Волчанск Харьковской области. К украинским защитникам также уже успели присоединиться бойцы "Русского добровольческого корпуса".
Кадры работы экипажа БТР-82 по врагу показали в официальных соцсетях РДК.
РДК и ВСУ ведут бой в Волчанске
По сообщению бойцов, российская армия пытается закрепиться в районе городского мясокомбината, а также на улицах, которые расположены на окраине Волчанска.
Кто такие бойцы РДК
Отметим, что "Русский добровольческий корпус" — военное подразделение ВСУ, сформированное в августе 2022 года, которое входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины.
В его состав входят экс-бойцы ВС РФ, ветераны подразделений ФСБ и Росгвардии, а также активисты неформальных движений. Командует подразделением Денис Евгеньевич Никитин с позывным White Rex.
Ситуация в Волчанске — последние новости
Напомним, 10 мая российские захватчики усилили обстрелы на северном направлении Харьковщины. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.
Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что россияне начали новую волну наступления на Слобожанщине, где продолжаются жесткие бои.
По данным СМИ, Россия планирует оттеснить вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.
В субботу, 11 мая, захватчики возобновили штурмовые действия возле села Глубокое Харьковской области. Пока украинские военные ожидают усиления огня противника.
Из-за наступления российских войск жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места. За прошедшие сутки в общей сложности эвакуировано 1 775 человек.
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