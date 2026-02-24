Видео
Україна
Видео

Экономика под огнем – как выживает бизнес у фронта

Дата публикации 24 февраля 2026 06:19
Бизнес на линии огня — что позволяет регионам не остановиться
Последствия атаки на рынок "Барабашово" в Харькове. Фото: Суспільне Харків

С начала полномасштабной войны прифронтовые территории потеряли тысячи предприятий: часть компаний закрылась, другие перевезли бизнес в более безопасные регионы. Несмотря на это, многие предприниматели продолжают работать в городах, которые регулярно подвергаются обстрелам.

Сегодня экономика населённых пунктов вблизи линии фронта функционирует благодаря налоговым льготам, международной поддержке и работе местного бизнеса, который не прекращает деятельность в условиях военного положения.

Новини.LIVE рассказывают, как выживает бизнес в прифронтовых регионах.

Налоговые льготы как инструмент выживания

Харьков — один из самых показательных примеров. По состоянию на 1 декабря 2025 года в городе работали 127 тысяч предпринимателей — это больше, чем было до начала полномасштабного вторжения. Но российское вторжение все же принесло бизнесу Харьковщины значительные потери: деятельность прекратили 11 тысяч ФЛП, а 199 предприятий были вынуждены перевезти производство в другие, более безопасные города.

Несмотря на это, город сделал ставку на сохранение экономической активности через полную отмену местных налогов и сборов, рассказал мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.

"Отмена налогов позволила бизнесу сохранить рабочие места и продолжить работать несмотря на все вызовы", — рассказал мэр.

Впрочем, даже налоговые льготы не решают кадровой проблемы. Чтобы привлечь людей работать в городах вблизи фронта, работодателям приходится конкурировать не только зарплатами, но и условиями безопасности, социальными гарантиями и возможностью обеспечения жильем. В нынешних реалиях экономическая устойчивость таких регионов напрямую зависит от того, сможет ли бизнес удержаться — и получит ли для этого системную поддержку.

"Ряд важных решений нужно принимать на государственном уровне. Это, прежде всего, льготное кредитование для бизнеса, который сегодня расположен в прифронтовых городах и громадах. Кроме того, это страхование военных рисков — это очень важный вопрос, и мы не можем оставить бизнес без него. Также, вопрос, который ставился на примере города Харьков, — мы отменили налоги и сборы, таким образом у бизнеса появились оборотные средства", — сказал Терехов.

Похожую модель поддержки вводит и Запорожье. Город отменял плату за аренду земли, земельный налог и налог на недвижимость.

Исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко уверяет, что город заинтересован в том, чтобы бизнес оставался и не уезжал.

"Замечу, что любая льгота предусматривает то, что будет какой-то другой источник, который эту льготу покроет. В данном случае это будет государственный бюджет, который будет предоставлять соответствующую субвенцию местному бюджету, чтобы эту систему балансировать", — сказала она.

Ключевые проблемы прифронтовых территорий

Кроме налогов, остро стоит вопрос финансирования. В частности, из-за постоянных обстрелов предприятия вынуждены работать от генераторов и собственного оборудования. Более того, трудно удержать работников на таких территориях.

Терехов рассказал, что программа доступного кредитования "5-7-9" фактически не работает для предприятий, которые находятся вблизи зоны боевых действий. Также почти недоступны лизинговые программы, что делает невозможным обновление техники и оборудования.

Похожие опасения озвучивают и в Николаеве. Городской голова Александр Сенкевич считает, что бизнес, который выехал из города, вряд ли вернется, а внешние инвесторы не готовы вкладывать средства из-за высоких рисков разрушения. По его мнению, единственный реальный инструмент оживления экономики — страхование военных рисков.

Фактически все города сходятся в одном: без государственных или международных гарантий страхования инвестиций полноценное экономическое восстановление остается невозможным.

Инвестиции — возможны ли они во время войны

Оптимистичный прогноз по инвестициям высказал начальник Николаевской ОГА Виталий Ким. Он убежден, что несмотря на риски, инвестиции в юг принесут высокие прибыли. А также пообещал необходимую поддержку каждому инвестору, который вложит деньги в Украину.

"Чтобы получить успешный бизнес, нужно начать проектировать сейчас, потому что от начала проектирования до запуска проектов понадобится год-полтора. Обещаю полную поддержку всех инвестиций, для всего бизнеса, который придет в Украину. Я лично заинтересован в инвестициях на юге Украины и в Украине в целом", — подчеркнул он.

По словам Кима, для Николаевщины могут быть созданы такие направления развития, как сельское хозяйство, логистика, экспортные мощности и индустриальные парки.

"Юг Украины — это не только регион, который нуждается в восстановлении. Мы уже восстановили около 44% всех поврежденных или разрушенных зданий. Более 800 компаний восстановили здесь свой бизнес. Главными проблемами остаются военные риски. Однако я думаю, что юг Украины может стать территорией восстановления и одним из главных драйверов украинской экономики", — добавил он.

Ким также считает, что государство должно усилить поддержку тех, кто продолжает работать несмотря на опасность.

Ситуация с малым и средним бизнесом не слишком утешительная и в Запорожье. 180 предпринимателей релоцировались в более безопасные регионы или открыли филиалы ближе к границе с Польшей. Крупный бизнес остается в основном по той причине, что физически не может перевезти заводы.

Запорожье делает ставку на внешнюю поддержку: в 2025 году город привлек почти 900 млн гривен от иностранных партнеров и городов-побратимов. Часть этих средств направлена на модернизацию инфраструктуры, медицинскую сферу и коммунальные предприятия.

"Это очень важно, потому что это о людях. И эти 900 миллионов — это и новая техника, и обмен опытом для врачей, и оздоровление наших детей, и дополнительное оборудование на КП "Водоканал", — сказала Харченко.

Что касается Харькова — то по мнению Терехова, решение части проблем с бизнесом требует решений на уровне государства. Речь идет прежде всего о льготном кредитовании для бизнеса в городах под обстрелами, а также о введении механизмов страхования военных рисков. Без таких гарантий инвестиции в регионы, граничащие с линией фронта, остаются слишком рискованными.

Таким образом, даже при наличии налоговых льгот и международной помощи прифронтовые города сталкиваются с кадровым дефицитом. Бизнесу все сложнее удерживать работников в регионах, находящихся под угрозой обстрелов.

Пока прифронтовые города держат экономику собственными решениями и международной помощью, системная государственная политика поддержки остается ключевым условием их восстановления. Иначе бизнес в этих регионах будет работать не на развитие, а на выживание.

Помощь бизнесу во время отключений света

Государство предоставляет предприятиям единовременную денежную помощь и "нулевые" кредиты на энергооборудование. Таким образом, малый и средний бизнес на энергонезависимость может получить от 7 500 до 15 000 гривен.

Украинские предприниматели могут получить такие выплаты через "Дію". Окончательная сумма, которая должна помочь бизнесу усилить энергоустойчивость в условиях войны, будет зависеть от количества наемных работников.

Запорожье Харьковская область обстрелы Николаевская область бизнес льготы 4 года войны
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
