Харьковчане пишут радиодиктант. Фото: Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

В Харькове к "Радиодиктанту национального единства" присоединились школьники, учителя и представители образовательного сообщества города. Участники собрались на безопасной образовательной площадке в метро, чтобы проверить свои знания украинского языка. Для кого-то это стало первой такой попыткой, а для других — традицией, которую поддерживают уже несколько лет.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с харьковчанами, принявшими участие в радиодиктанте.

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Где писали диктант

В Харькове для проведения Радиодиктанта национального единства было задействовано 24 безопасные образовательные площадки. Одна из них расположена на станции метро "Университет". Здесь собрались ученики, учителя украинского языка и литературы, представители районных управлений образования, руководители учебных заведений и родители.

Девочки за партами. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Начальница отдела общего и среднего образования Департамента образования Харьковского городского совета Ирина Тарасенко рассказала, что мероприятие организовали во время осенних каникул, чтобы как можно больше участников образовательного процесса смогли присоединиться к общенациональному событию.

"Непосредственно на этой площадке, которой является станция метро "Университет", будут писать около 120 человек", — отметила Ирина Тарасенко.

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Ирина Тарасенко об организации. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

По её словам, среди участников были члены Харьковской городской организации ученического самоуправления, победители олимпиад по украинскому языку и международных конкурсов, педагоги, представители родительского сообщества, руководители школ и дошкольных учреждений. Общее количество участников в городе на момент проведения диктанта еще не подсчитали.

Харьковчане ждут радиодиктанта. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Диктант как символ единства

Для одиннадцатиклассницы Харьковского лицея №173 Варвары Зирки Радиодиктант национального единства стал ежегодной традицией. Девушка участвует в нем с 2022 года, когда из-за войны школьники учились дистанционно. Она считает, что такие мероприятия помогают украинцам чувствовать общность даже тогда, когда они не могут собраться вместе.

"Для меня это очень важный день в году. Я считаю, что это как праздник. Сегодня мы отмечаем День письменности и украинского языка", — рассказала Варвара.

Варвара о единстве. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Школьница подчеркнула, что главное в радиодиктанте — не количество ошибок, а возможность поддержать украинский язык и культуру. По её словам, важно, что дети приобщаются к этой традиции ещё со школьной скамьи, пишут диктант вместе в безопасных образовательных пространствах или дистанционно.

Листок с текстом. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Смысл текста

Учитель истории и председатель районного методического объединения учителей истории Индустриального района Олег Калуйвин в этом году впервые написал Радиодиктант национального единства. Он приехал на мероприятие вместе с коллегами, чтобы проверить свои знания и попробовать силы после длительного перерыва. Педагог признался, что текст оказался для него лично близким и вызвал сильные эмоции. В то же время он считает, что диктант был доступен для участников с разным уровнем подготовки.

"Я испытал невероятный спектр эмоций, потому что в моей жизни происходили определенные, так сказать, семейные драмы, поэтому, конечно же, текст задел меня без преувеличения", — поделился Олег Калуйвин.

Олег Калуйвин о смысле текста. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Он также отметил работу тех, кто читал текст, ведь они старались сделать диктант понятным даже для людей, которые давно не практиковались в диктантах. Олег Калуйвин планирует отправить свою работу на проверку. Перед этим он решил не сверять написанное с интернетом, чтобы честно оценить собственные знания.

Написание радиодиктанта в метро. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Первая попытка в аудитории

Ученица Харьковского лицея №89 Каролина Хаустера пишет радиодиктант с 2023 года. Раньше она участвовала в нём онлайн, а в этот раз впервые села писать текст в аудитории вместе с другими участниками. Девушка пришла на мероприятие с представителями ученического самоуправления. По её словам, текст этого года был удобен для написания благодаря коротким предложениям. Также ей понравилось, как чтецы передавали интонацию и помогали сосредоточиться на знаках препинания.

"Радиодиктанты позволяют людям почувствовать свою причастность к большому сообществу, поддержать украинскую культуру и в очередной раз понять, насколько важна языковая идентичность", — пояснила Каролина.

Каролина о своей первой попытке. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Школьница допускает, что могла допустить ошибки, но хочет отправить текст на проверку. Она также отметила, что писать в компании интереснее, чем самостоятельно дома, ведь после завершения можно обсудить написанное с другими участниками.

Женщина пишет диктант. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Проверка знаний

Для ученицы Харьковского лицея №162 Екатерины радиодиктант этого года стал первым. Девушка рассказала, что решила принять участие, потому что её пригласили, а сама идея показалась ей интересной. Она считает участие в мероприятии хорошей возможностью проверить, насколько хорошо знает украинский язык. Она отметила, что текст читали четко, поэтому участники успевали записывать предложения. Перед диктантом она слушала записи предыдущих лет и пробовала писать самостоятельно.

"Думаю, у меня, конечно, есть ошибки, но ошибки — это не так важно, как принять участие в таком диктанте", — поделилась школьница.

Екатерина о проверке знаний. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Девушка планирует отправить свою работу по электронной почте. Она также воспринимает диктант как дополнительную проверку знаний, в частности умения правильно писать слова и расставлять знаки препинания.

Совершенствование результата

К радиодиктанту присоединилась и председатель Харьковского городского родительского совета Лариса Маленко. По её словам, представителей родительского сообщества уже несколько лет подряд приглашает Департамент образования, поэтому они пишут диктант вместе с педагогами и школьниками. В прошлом году Лариса Маленко допустила три ошибки. На этот раз она надеется улучшить результат и признается, что после каждого диктанта анализирует сложные моменты, чтобы в следующем году написать лучше.

"Я читаю очень много литературы, а каждый год разбираю свои ошибки в диктанте и стараюсь изучать эти темы", — рассказала Лариса Маленко.

Лариса о том, как улучшить результат. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Для неё участие в радиодиктанте — это не только проверка грамотности, но и возможность постоянно совершенствовать свои знания украинского языка.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове уже работают десять подземных школ. По словам мэра Игоря Терехова, обучение в безопасных помещениях организовано в две смены. Помимо подземных школ, для образовательного процесса используются семь станций метрополитена.

Также Новини.LIVE писали о том, как в Харькове организовали обучение детей под землей. На тот момент в городе действовали восемь подземных школ, образовательные центры на семи станциях метро и шесть противорадиационных укрытий в школах. Подземные школы имеют от 17 до 20 учебных кабинетов и работают в две смены.