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Главная Харьков На Харьковщине мужчина превратил квартиру в наркопритон

На Харьковщине мужчина превратил квартиру в наркопритон

Ua ru
23 сентября 2026 14:01
Наркопритон в Харьковской области: мужчине предъявили подозрение
Задержание мужчины. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харьковской области задержали 53-летнего мужчину, которого подозревают в хранении наркотиков и предоставлении квартиры для их употребления. Он разрешал двум знакомым приходить к себе домой для совместного употребления наркотических веществ. Наркотики изъяли и направили на экспертизу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Харьковской области.

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Наркопритон в квартире

Правоохранители установили, что житель Роганской общины разрешал двум знакомым употреблять наркотики в квартире, где сам проживает. В ходе санкционированного обыска полицейские обнаружили наркотические вещества, в частности каннабис. Изъятое направлено на экспертизу.

Что грозит

Следователи открыли уголовные дела по части 1 статьи 309 и части 1 статьи 317 Уголовного кодекса Украины. 53-летнему мужчине, который ранее уже имел судимость, сообщили о подозрении. По инкриминируемым статьям ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Другие случаи

Отметим, ранее в Харькове задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке партии психотропного вещества к сбыту. Амфетамин он заказал через Telegram и получил в почтовом отделении. В ходе экспертизы установили, что общий вес изъятого вещества составляет 156 граммов, из которых 20,7 грамма — чистый амфетамин.

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Как сообщали Новини.LIVE, Холодногорский райсуд Харькова приговорил военнослужащего к 8 годам и 30 дням лишения свободы за хранение психотропных веществ и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Его признали виновным сразу по двум статьям.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове раскрыли целую нарколабораторию. Гражданин Кыргызстана организовал «наркобизнес». Для реализации он привлек свою сожительницу — местную жительницу и еще двух знакомых, являющихся гражданами Узбекистана. Правоохранители выяснили, что "схема" заключалась в изготовлении, хранении и продаже прекурсоров и психотропных веществ.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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