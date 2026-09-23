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Головна Харків На Харківщині чоловік перетворив квартиру на наркопритон

На Харківщині чоловік перетворив квартиру на наркопритон

Ua ru
23 вересня 2026 14:01
Наркопритон на Харківщині: чоловіку оголосили підозру
Затримання чоловіка. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

На Харківщині викрили 53-річного чоловіка, якого підозрюють у зберіганні наркотиків та наданні квартири для їх вживання. Він дозволяв двом знайомим приходити до помешкання для спільного вживання наркотичних речовин. Наркотики вилучили та направили на експертизу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

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Наркопритон в квартирі

Правоохоронці встановили, що мешканець Роганської громади дозволяв двом знайомим вживати наркотики у квартирі, де сам проживає. Під час санкціонованого обшуку поліцейські знайшли наркотичні речовини, зокрема канабіс. Вилучене направили на експертне дослідження.

Що загрожує

Слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 та частиною 1 статті 317 Кримінального кодексу України. 53-річному чоловіку, який раніше вже мав судимість, повідомили про підозру. За інкримінованими статтями йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Інші випадки

Зазначимо, раніше у Харкові затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці партії психотропної речовини до збуту. Амфетамін він замовив через Telegram та отримав у поштовому відділенні. Під час експертизи встановили, що загальна вага вилученої речовини становить 156 грамів, із яких 20,7 грама — чистий амфетамін.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Холодногірський райсуд Харкова засудив військовослужбовця до 8 років і 30 днів позбавлення волі за зберігання психотропних речовин та завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. Його визнано винним одразу за двома статтями.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові викрили цілу нарколабораторію. Громадянин Киргизстану організував "наркобізнес". Для реалізації він залучив свою співмешканку — місцеву жительку та ще двох знайомих, які є громадянами Узбекистану. Правоохоронці з'ясували, що "схема" полягала в тому, аби виготовляти, зберігати та продавати прекурсори та психотропи.

наркотики Харків наркоторгівля Харківська область Новини Харкова
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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