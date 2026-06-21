Полиция раскрыла случай продажи каннабиса в Чугуевском районе: подробности дела

Задержанный молодой человек. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Молодой человек из Чугуевского района Харьковской области организовал продажу наркотиков. 19-летний парень хранил каннабис и искал покупателей для незаконного сбыта. Правоохранители зафиксировали несколько фактов продажи за деньги. После задержания ему было предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Незаконный заработок

Следователи и оперативники Чугуевского районного управления полиции установили, что молодой человек приобрел и хранил каннабис именно для продажи. Он договаривался с покупателями о встречах и передавал им наркотическое средство лично. Полицейские зафиксировали два случая сбыта каннабиса. В ходе следственных действий у фигуранта изъяли вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к незаконной деятельности.

Что грозит

Молодой человек был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры ему было сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За сбыт наркотиков ему может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Другие дела, связанные с наркотиками

Ранее в Харькове правоохранители раскрыли схему поставки наркотиковв исправительную колонию. Осужденный, отбывающий наказание в учреждении, организовал передачу запрещенных веществ вместе с сообщником. Мужчины заранее договорились о способе доставки и оплате. Соучастник приобрел метадон, спрятал его среди продуктов питания и подготовил посылку для передачи заключенному. В ходе проверки сотрудники колонии обнаружили 20 таблеток и сверток с кристаллическим веществом. Эксперты подтвердили, что изъятое содержало наркотическое средство — метадон.

Следователи Харьковского районного управления полиции №3 под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили двум мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, жительница Чугуева, неоднократно судимая, в августе 2023 года приобрела наркотические вещества, а через пять месяцев нашла в роще предмет, который, по данным экспертизы, оказался ручной гранатой. Суд вынес женщине приговор за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием.

Также Новини.LIVE писали, что Холодногорский райсуд Харькова приговорил военнослужащего к 8 годам и 30 дням лишения свободы за хранение психотропных веществ и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Его признали виновным сразу по двум статьям.