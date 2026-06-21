Поліція викрила продаж канабісу на Чугуївщині: деталі справи

Затриманий молодик. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Молодик з Чугуївського району Харківщини налагодив продаж наркотиків. 19-річний хлопець зберігав канабіс та шукав покупців для незаконного збуту. Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу за гроші. Після затримання йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Незаконний заробіток

Слідчі та оперативники Чугуївського районного управління поліції встановили, що молодик придбав і зберігав канабіс саме для продажу. Він домовлявся з покупцями про зустрічі та передавав їм наркотичний засіб особисто. Поліцейські зафіксували два випадки збуту канабісу. Під час слідчих дій у фігуранта вилучили речові докази, які підтверджують його причетність до незаконної діяльності.

Що загрожує

Молодика затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За збут наркотиків йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Інші справи з наркотиками

Раніше, у Харкові правоохоронці викрили схему постачання наркотиків до виправної колонії. Засуджений, який відбуває покарання в установі, організував передачу заборонених речовин разом зі спільником. Чоловіки заздалегідь домовилися про спосіб доставки та оплату. Спільник придбав метадон, сховав його серед продуктів харчування та підготував посилку для передачі ув’язненому. Під час перевірки працівники колонії виявили 20 пігулок і згорток із кристалічною речовиною. Експерти підтвердили, що вилучене містило наркотичний засіб — метадон.

Слідчі Харківського районного управління поліції №3 за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили двом чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Новини.LIVE, мешканка Чугуєва, неодноразово судима, у серпні 2023 року придбала наркотичні речовини, а через п'ять місяців знайшла у посадці предмет, який, за даними експертизи, був ручною гранатою. Суд виніс жінці вирок за зберігання наркотиків та незаконне поводження зі зброєю.

Також Новини.LIVE писали, що Холодногірський райсуд Харкова засудив військовослужбовця до 8 років і 30 днів позбавлення волі за зберігання психотропних речовин та завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. Його визнано винним одразу за двома статтями.