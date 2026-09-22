Задержание мужчины с амфетамином в Харькове: подробности

Психотропные вещества на столе. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке партии психотропного вещества к сбыту. Амфетамин он заказал через Telegram и получил в почтовом отделении. В ходе экспертизы было установлено, что общий вес изъятого вещества составляет 156 граммов, из которых 20,7 грамма — чистый амфетамин.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

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Заказ психотропных веществ

По данным следствия, мужчина нашел продавца психотропных веществ через Telegram. После оплаты он получил информацию о месте, где можно забрать почтовое отправление. 22-летний харьковчанин забрал посылку в одном из почтовых отделений города. Вещество он хранил при себе, планируя в дальнейшем сбывать его.

Задержанный мужчина. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Однако реализовать свой замысел мужчина не успел. Его деятельность раскрыли полицейские и задержали в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сколько изъяли наркотиков

Правоохранители изъяли психотропное вещество и направили его на экспертизу. Исследование показало, что общий вес составляет 156 граммов. Из них 20,7 грамма приходится на чистый амфетамин.

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Что грозит

Следователи Харьковского районного управления полиции № 1 сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает от девяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нарколаборатория в Харькове

Отметим, ранее в Харькове разоблачили целую нарколабораторию. Гражданин Кыргызстана организовал "наркобизнес". Для реализации он привлек свою сожительницу — местную жительницу — и еще двух знакомых, являющихся гражданами Узбекистана. Правоохранители выяснили, что «схема» заключалась в изготовлении, хранении и продаже прекурсоров и психотропных веществ.

Для расширения масштабов в частном доме оборудовали нарколабораторию, в арендованном гараже создали "склад", а сбыт осуществляли через Telegram и почтовые сервисы. Также известно, что параллельно через Telegram-канал фигуранты продавали психотропное вещество PVP. После оплаты покупатели получали координаты закладки.

Как сообщали Новини.LIVE, Холодногорский райсуд Харькова приговорил военнослужащего к 8 годам и 30 дням лишения свободы за хранение психотропных веществ и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Его признали виновным сразу по двум статьям.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове правоохранители раскрыли схему поставки наркотиков в исправительную колонию. Метадон пытались передать заключенному в посылке с продуктами. Организатором схемы был осужденный, отбывающий наказание в одной из колоний.