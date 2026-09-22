Затримання чоловіка з амфетаміном у Харкові: деталі

Психотропи на столі. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

У Харкові затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці партії психотропної речовини до збуту. Амфетамін він замовив через Telegram та отримав у поштовому відділенні. Під час експертизи встановили, що загальна вага вилученої речовини становить 156 грамів, із яких 20,7 грама — чистий амфетамін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Реклама

Замовлення психотропів

За даними слідства, чоловік знайшов продавця психотропних речовин через Telegram. Після оплати він отримав інформацію про місце, де можна забрати поштове відправлення. 22-річний харків'янин забрав посилку в одному з поштових відділень міста. Речовину він зберігав при собі, плануючи надалі її збувати.

Чоловік, якого затримали. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Однак реалізувати свій намір чоловік не встиг. Його діяльність викрили поліцейські та затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Скільки вилучили наркотиків

Правоохоронці вилучили психотропну речовину та направили її на експертизу. Дослідження показало, що загальна вага становить 156 грамів. Із них 20,7 грама припадає на чистий амфетамін.

Читайте також:

Що загрожує

Слідчі Харківського районного управління поліції № 1 повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає від дев'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нарколабораторія у Харкові

Зазначимо, раніше у Харкові викрили цілу нарколабораторію. Громадянин Киргизстану організував "наркобізнес". Для реалізації він залучив свою співмешканку — місцеву жительку та ще двох знайомих, які є громадянами Узбекистану. Правоохоронці з'ясували, що "схема" полягала в тому, аби виготовляти, зберігати та продавати прекурсори та психотропи.

Для більших масштабів у приватному будинку облаштували нарколабораторію, в орендованому гаражі створили "склад", а збут вели через Telegram і поштові сервіси. Також відомо, що паралельно через Telegram-канал фігуранти продавали психотроп PVP. Після оплати покупці отримували координати закладки.

Як повідомляли Новини.LIVE, Холодногірський райсуд Харкова засудив військовослужбовця до 8 років і 30 днів позбавлення волі за зберігання психотропних речовин та завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. Його визнано винним одразу за двома статтями.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові правоохоронці викрили схему постачання наркотиків до виправної колонії. Метадон намагалися передати ув’язненому у посилці з продуктами. Організатором схеми був засуджений, який відбуває покарання в одній із колоній.