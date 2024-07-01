Обстрелы Харькова - названо количество жертв за июнь

Последствия обстрела в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

В июне враг начал обстреливатьХарьков КАБ-250 и ФАБ-500. В результате за месяц 92 человека пострадали, шесть человек погибли.

Об этом сообщил Харьковский мэр Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 1 июля.

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Статистика преступлений российского агрессора в Харькове за июнь. Фото: Игорь Терехов

Игорь Терехов обнародовал статистику преступлений российских военных в Харькове за предыдущий месяц.

По его словам, несмотря на меньшее количество обстрелов, чем в позапрошлом месяце, именно в июне враг впервые применил для ударов по городу и гражданским жителям КАБ-250 и ФАБ-500 — управляемые авиабомбы, известные сверхмощной разрушительной силой даже большей, чем у ракет.

"Это раз подчеркивает: единственное, что может дать нам защиту от этих угроз, — современные системы противовоздушной обороны", — сказал городской голова.

Напомним, в Харькове участились удары российских войск. Захватчики бьют по областному центру коррегированными авиационными бомбами КАБ-500.

Как известно, 30 июня в Харькове раздался взрыв: россияне атаковали город управляемой авиационной бомбой, попали в терминал "Новой Почты".

Позже в Харьковской областной военной администрации сообщили о состоянии пострадавших после авиаудара по городу в воскресенье. Восемь человек остаются под наблюдением медиков.