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Синегубов сообщил о ситуации в Харькове — сколько жителей остаются без электроснабжения

25 марта 2024 09:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Синегубов сообщил о ситуации в Харькове — сколько жителей остаются без электроснабжения
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В результате российской атаки в пятницу, 22 марта, весь Харьков остался без электроснабжения. Энергетики продолжают работать круглосуточно над ликвидацией последствий обстрелов.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, в настоящее время в городе от электроснабжения отключены до 200 тыс. абонентов.

Также действует график почасовых отключений электроэнергии для Харькова и громад области. Речь идет о Мерефянской, Люботинской, Змиевской, Балаклеевской, Чугуевской, Изюмской, Богодуховской и Дергачевской громадах. Графики находятся в процессе корректировки.

Обстрелы Харьковщины на 25 марта

Враг обстрелял из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов области: Ветеринарное, Борисовка, Амбарное и другие.

От авиаударов пострадали населенные пункты Казачья Лопань, Золочев и Старица.

В 18:00 оккупанты обстреляли село Куриловка Купянского района, никто не пострадал.

В 21.15 авиабомбами враг обстрелял село Казачья Лопань Харьковского района, зафиксировано попадание на открытую территорию. Гражданские жители не пострадали.

Также в 22:02 на село Золочев Богодуховского района россияне сбросили КАБы. Там повреждены пять частных домов и линия электросетей, обошлось без пострадавших.

Синегубов добавил, что идет эвакуация детей из прифронтовых населенных пунктов — из двух громад Харьковщины уже вывезли 157 несовершеннолетних. Речь идет о Вильхуватской — 37 и Великобурлукской — 120.

Синегубов о ситуации в Харькове 25 марта
Скриншот сообщения Синегубова
Синегубов о ситуации в Харькове 25 марта
Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, 25 марта в Харькове удалось запустить работу метрополитена. Интервал движения составляет 20 мин.

Кроме того, в Укрэнерго ответили, когда в Харькове может улучшиться ситуация с электроснабжением.

Также по словам мэра города Игоря Терехова, после российских обстрелов 22 марта в городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%.

Харьков
обстрелы
электроснабжение
Олег Синегубов
война в Украине

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