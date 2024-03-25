Синегубов сообщил о ситуации в Харькове — сколько жителей остаются без электроснабжения
В результате российской атаки в пятницу, 22 марта, весь Харьков остался без электроснабжения. Энергетики продолжают работать круглосуточно над ликвидацией последствий обстрелов.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Ситуация со светом в Харькове
По словам Синегубова, в настоящее время в городе от электроснабжения отключены до 200 тыс. абонентов.
Также действует график почасовых отключений электроэнергии для Харькова и громад области. Речь идет о Мерефянской, Люботинской, Змиевской, Балаклеевской, Чугуевской, Изюмской, Богодуховской и Дергачевской громадах. Графики находятся в процессе корректировки.
Обстрелы Харьковщины на 25 марта
Враг обстрелял из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов области: Ветеринарное, Борисовка, Амбарное и другие.
От авиаударов пострадали населенные пункты Казачья Лопань, Золочев и Старица.
В 18:00 оккупанты обстреляли село Куриловка Купянского района, никто не пострадал.
В 21.15 авиабомбами враг обстрелял село Казачья Лопань Харьковского района, зафиксировано попадание на открытую территорию. Гражданские жители не пострадали.
Также в 22:02 на село Золочев Богодуховского района россияне сбросили КАБы. Там повреждены пять частных домов и линия электросетей, обошлось без пострадавших.
Синегубов добавил, что идет эвакуация детей из прифронтовых населенных пунктов — из двух громад Харьковщины уже вывезли 157 несовершеннолетних. Речь идет о Вильхуватской — 37 и Великобурлукской — 120.
Напомним, 25 марта в Харькове удалось запустить работу метрополитена. Интервал движения составляет 20 мин.
Кроме того, в Укрэнерго ответили, когда в Харькове может улучшиться ситуация с электроснабжением.
Также по словам мэра города Игоря Терехова, после российских обстрелов 22 марта в городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%.
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