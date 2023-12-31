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Синегубов рассказал о последствиях вражеских атак в Харькове и области

31 декабря 2023 10:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Синегубов рассказал о последствиях вражеских атак в Харькове и области
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: facebook/synegubov.official
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты вечером 30 декабря нанесли по меньшей мере шесть ракетных ударов по Харькову. Правоохранителям удалось изъять обломки ракеты "Искандер". К счастью, погибших в результате вражеской атаки в городе нет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия вражеских обстрелов в Харькове

По его словам, из-за обстрелов пострадали 28 мирных жителей, среди них 12 были госпитализированы. Также среди раненых есть двое детей в возрасте 14 и 16 лет и иностранец. Они находятся в среднем и легком состояниях.

последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия вражеских обстрелов в Харькове. Фото: Олег Синегубов

В результате атаки было повреждено:

  • жилые дома;
  • здания гостиниц;
  • помещение заведений здравоохранения: Областная клиническая больница, Областная стоматологическая поликлиника, две городские больницы;
  • транспорт.
последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия вражеских обстрелов в Харькове. Фото: Олег Синегубов

"31 декабря между 01:09 и 01:30 враг нанес удар по городу Харькову беспилотниками "Шахед". Без пострадавших. Повреждены отделения банка, "Институт метрологии", жилые дома, административные здания, кафе", — добавил Синегубов.

последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия вражеских обстрелов в Харькове. Фото: Олег Синегубов

Атаки на населенные пункты области

Кроме того, россияне в 00:14 и 00:34 обстреляли село Боровая Изюмского района, в результате чего поврежден частный дом. Из-под завалов дома извлекли тела женщины и двух мужчин. Информация о них устанавливается.

Также враг с артиллерии и минометов обстрелял более 15 населенных пунктов Харьковской области, среди которых:

  • Бочковое Чугуевского района;
  • Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

"Противник нанес авиационных ударов возле Песчаного Купянского района. ВСУ отбили восемь атак врага возле Синьковки Купянского района", — подытожил председатель Харьковской ОВА.

Ракетная атака на Харьков

Вчера, 30 декабря, россияне совершили очередной обстрел Харькова. В городе раздавались громкие взрывы. В результате обстрела произошло попадание в жилой дом.

Тогда Синегубов сообщил, что на месте происшествия работали спасатели и медики.

В свою очередь на вопрос о том, как мэр города Игорь Терехов может описать обстрел Харькова, он заявил, что это геноцид и терроризм, особенно в канун новогодних праздников.

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