Синєгубов розповів про ситуацію в Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОВА

Минулої доби ворог знову обстрілював Харківську область. Під атакою окупантів перебували населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт Мала Данилівка", — повідомив Синєгубов.

Він розповів, що по смт Великий Бурлук Куп'янського району окупанти вдарили ракетами. С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Внаслідок атаки пошкоджено три житлових будинки та три господарчих споруди.

Наразі в Харківській області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад шість га території. Їм вдалося знешкодити 117 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу України!" — додав Синєгубов.

Нагадаємо, 8 квітня на Харківщині ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах. Влада регіону закликає жителів утриматися від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.

Також ми писали, 7 квітня о 14:30 російські військові обстріляли прикордоння Харківської області, а саме село Борисівка.

Додамо, протягом 5 квітня російські окупаційні війська завдали численних ударів по території Харківської області. Зруйновані приватні житлові будинки, є поранені.